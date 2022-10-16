ميدو يعلق على تالق الفرق المصرية المشاركة في البطولات الافريقية .. شاهد

علق أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر والزمالك السابق، على تالق الفرق المصرية المشاركة في البطولات الافريقية ، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابة بموقع تويتر .

وكتب ميدو “ مستوى المنافسين للأربع فرق المصرية المشاركة في البطولات الافريقية نموذجي للتحضير لبطولة الدوري وفي توقيت مثالي!! مبروك التأهل ومبروك مقدما لفيوتشر!! ”.

و اكتسح بيراميدز، نظيره هلال الساحل السوداني بسبعة أهداف - و9-0 بمجموع اللقاءين - وذلك بعد مباراة الإياب التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوى فى لقاء العودة بدور الـ32، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت أهداف بيراميدز السبعة خلال المباراة فى الدقيقة 5 ، 14 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 65 عن طريق هاتريك فخر الدين بن يوسف، ورمضان صبحي، وإسلام عيسي، وأحمد سامي و محمد الشيبي.

وحقق بيراميدز الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل، سجلهما فخر الدين بن يوسف ومصطفى فتحي.