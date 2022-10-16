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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب التنسيقية يوافق على تعديلات قانون الزراعة: يحافظ على الأمن الغذائي المصري

النائب محمد إسماعيل،عضو
النائب محمد إسماعيل،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقته علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

 

جاء ذلك الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، مؤكدا أن هذا القانون يحافظ على الأمن الغذائي المصري فى الجمهورية الجديدة.

 

وقال "إسماعيل": "جاء مشروع القانون فى وقت محوري وغاية فى الأهمية ووسط تداعيات فى العالم كله تهديد الأمن الغذائي".

 

وتابع: "نحن نعاني من تناقص فى الرقعة الزراعية ونواجه زيادة سكانية ويهدد الأمن الغذائي العالمي والأمن الغذائي المصري".

 

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "مصر تفق مليارات لإصلاح الأراضي وليس من المعقول وسط تناقص الرقعة الزراعية لا يوجد عقوبات وتغليظ العقوبات المواطنين من أجل الحافظ على الرقعة الزراعية".

 

وأوضح نائب التنسيقية، أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يحافظ على الأمن الغذائي المصري ومن ثم يتم الحفاظ على العملة الصعبة".

الحكومة قانون الزراعة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب الأمن الغذائي المصري الجمهورية الجديدة

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