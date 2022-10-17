وزراء التعليم والبيئة والثقافة يفتتحون المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ..وطلاب مصر يبهرون الجميع بمواهبهم الفنية

حجازي: الانشطة أهم من المناهج.. وسيحاسبنا الله لو اهملنا مواهب الطلاب

وزيرة البيئة: التوعية بقضايا المناخ في غاية الأهمية.. وتعاونا مع التعليم

أصغر مشارك بمعرض رسالة أطفال مصر للعالم يوعي الدول بقضية المناخ.. فيديو



افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس ، المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ؛ وشارك الطلاب بـ200 لوحة فنية متعلقة بقضية تغير المناخ.

حضر الفعالية عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم وجيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، وعدد من الفنانين الأطفال والشباب من مختلف المحافظات الذين شاركوا في "المسابقة الفنية الوطنية للفنون حول تغير المناخ" في المدارس الحكومية.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الشكر لجميع الوزراء الذين حضروا أمس.

المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بـ التغيرات المناخية ، وذلك بالرسم والأعمال الفنية .

وقال وزير التربية والتعليم : التعاون بدء بيننا وبين وزارة البيئة منذ وقت طويل ، وتم التدريب الى ٣٥٠ الف معلم و مدير على دمج مفاهيم التغيرات المناخية في المواد الدراسية

واضاف وزير التربية والتعليم : لدينا ٢٥ مليون طالب يمكن استغلال مواهبهم الاستغلال الامثل ، والا ستندثر استعدادات ابناءنا للابداع والابتكار

وقال : سيسألنا الله لو اهملنا في استثمار مواهب ابناءنا بالشكل الامثل

واكد انه لابد من دمج التغيرات المناخية في جميع المناهج التعليمية

وقال : مصر ولادة و دور الحكومة ان تتعاون من اجل الاستثمار في مواهب ابناءنا ، و لذا اكدنا ان ممكن الانشطة تحقق نواتج التعلم اكثر من المناهج الدراسية نفسها ولذا اهتمينا هذا العام بتفعيل يوم الانشطة في المدارس

ومن جانبها اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، انها تتوجه بالشكر لأولياء أمور الطلاب المشاركين في معرض رسالة أطفال مصر للعالم لتعريف العالم بالتغيرات المناخية.

وقالت على هامش المعرض الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم انا سعيدة لان هذا المعرض هو ثمرة جهد تعاوننا مع وزارة التربية والتعليم

وأضافت : الوعي و التوعية بقضايا البيئة والمناخ امر مهم جدا ، وهذا ما تعاونت معنا فيه وزارة التربية والتعليم منذ عهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق وجاري استكمال المسيرة في عهد الدكتور رضا حجازي

وتضمن المعرض أعمال فنية رائعة لأطفال مصر، وقد حرص الطلاب في أعمالهم الفنية علي أن تكون معبرة عن قضية المناخ وأثر التغيرات المناخية علي العالم.

قالت بسملة محمد فخري الطالبة من محافظة أسوان في الصف الأول الثانوي، من ذوي الهمم، إنها مشاركتها اليوم في فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بـ التغيرات المناخية.

وأضافت بسملة فخري خلال حديثها مع صدى البلد، أنها حرصت من خلال رسم شاركت فيه لتوضيح الآثار السلبية التغيرات المناخية علي العالم وأن المناخ قضية متعلقة بالعالم أجمع.

كما شارك الطفل مصطفي عاصم، في كي جي 2، في فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم قضية التغيرات المناخية.

وقال أصغر طالب مشارك لـ صدى البلد، إنه رسم صورة لكوكب الأرض في حالة اختفاء الأشجار، التي تحمي الأرض من حرارة الشمس.

وأضاف أنه عرف كل تلك المعلومات من خلال مشاهدة فيلم كارتون يحكي خطورة اختفاء الأشجار من العالم وأنها هي التي تجعل درجة الحرارة منخفضة.

شارك الطالب محمد حسين محمد نور الطالب بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة أسوان، أنه شارك اليوم في فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أن كان قد شارك في مسابقة التغيرات المناخية.

واضاف الطالب محمد حسين خلال حديثه مع صدى البلد، أن قام برسم صورة لكوكب الأرض ومن تحتيه طاسة تحتها نار ليعرف عن قضية المناخ وعلي ارتفاع درجات الحرارة علي الأرض.

وأكمل أنه قضية المناخ قضية ملموسة بنسبة له حيث أن من أبناء مدينة أسوان والتي تشتهر بارتفاع درجات الحرارة بها في معظم أوقات العام .

وشهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، وذلك بالرسم والأعمال الفنية .

ويتم تنظيم فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بالتغيرات المناخية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)

وتضمن المعرض اعمال فنية رائعة لأطفال مصر، وقد حرص الطلاب في أعمالهم الفنية علي أن تكون معبرة عن قضية المناخ وأثر التغيرات المناخية علي العالم.

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن، فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم"، لتعريف العالم بالتغيرات المناخية من خلال الرسم والأعمال الفنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، و من داخل المتحف القومي للحضارة المصرية، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين يوسف ووزيرة الثقافة.

حيث تأتي الفعالية في إطار الاستعدادات التي تتم لاستضافة مصر للدورة (27) لمـؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بمدينة شـرم الشيخ.

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مسابقات الأسبوع العربي للبرمجة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة".

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية؛ للاهتمام بالبيئة وحمايتها، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإشراف الدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والذى أقيم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) في دولة تونس الشقيقة.

المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ (1)

المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ (2)

المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ (3)

المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ (4)

المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ (5)

المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ (6)

المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ (7)

المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ (8)

المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ (9)

المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ (10)

المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ (11)

المعرض الفني لطلاب المدارس حول تغير المناخ (12)