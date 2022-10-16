حجازي: الانشطة أهم من المناهج.. وسيحاسبنا الله لو اهملنا مواهب الطلاب

اكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتوجه بالشكر لجميع الوزراء الذين حضروا اليوم

المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بـ التغيرات المناخية ، وذلك بالرسم والأعمال الفنية .

وقال وزير التربية والتعليم : التعاون بدء بيننا وبين وزارة البيئة منذ وقت طويل ، وتم التدريب الى ٣٥٠ الف معلم و مدير على دمج مفاهيم التغيرات المناخية في المواد الدراسية

واضاف وزير التربية والتعليم : لدينا ٢٥ مليون طالب يمكن استغلال مواهبهم الاستغلال الامثل ، والا ستندثر استعدادات ابناءنا للابداع والابتكار

وقال : سيسألنا الله لو اهملنا في استثمار مواهب ابناءنا بالشكل الامثل

واكد انه لابد من دمج التغيرات المناخية في جميع المناهج التعليمية

وقال : مصر ولادة و دور الحكومة ان تتعاون من اجل الاستثمار في مواهب ابناءنا ، و لذا اكدنا ان ممكن الانشطة تحقق نواتج التعلم اكثر من المناهج الدراسية نفسها ولذا اهتمينا هذا العام بتفعيل يوم الانشطة في المدارس



ويشهد الان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بـ التغيرات المناخية ، وذلك بالرسم والأعمال الفنية .

ويتم تنظيم فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بالتغيرات المناخية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)

و تأتي فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بالتغيرات المناخية ، في إطار الاستعدادات التي تتم لاستضافة مصر للدورة (27) لمـؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بمدينة شـرم الشيخ.



ومن المقرر أن تقام فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم" التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعريف العالم بالتغيرات المناخية في مقر المتحف القومي للحضارة المصرية .

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية لتنفيذ حملة توعية بكافة المدارس التابعة لها لتوعية الطلاب بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها.