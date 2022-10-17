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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من على شاطئ البحر .. عصام الحضرى يشارك جمهوره بصور من اجازته الصيفية

صدى البلد

نشر عصام الحضري حارس مرمي المنتخب السابق ومدرب حراس مرمي المنتخب الأوليمبي حاليا ، صورتين له من اجازته الصيفية عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام .

 

وظهر عصام الحضرى فى الصورتين على شاطئ البحر ، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه .

 

يذكر ان أشاد الحساب الرسمي لـ الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” بـ عصام الحضري حارس مرمي المنتخب السابق ومدرب حراس مرمي المنتخب الأوليمبي حاليا .

 

ونشر الحساب الرسمي لـ الكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لـ الحضري وعلق : “ الأكبر سنًا فى تاريخ مشاركات كأس الأمم الأفريقية، قاد منتخب بلاده إلى نهائي، عصام الحضرى قدم أداءً أسطوريًا برفقة الفراعنة فى مباراة نصف النهائي أمام بوركينا فاسو ”.

 

وكان "الحضري" قد حقق العديد من الألقاب والأرقام المميزة خلال مشواره مع الأهلي، حيث خاض مع المارد الأحمر 309 مباريات (195 بالدورى الممتاز - 18 بكأس مصر - 4 بالسوبر المصرى - 81 مباراة ببطولات أفريقيا - 3 مباريات بكأس العالم - 8 مباريات بالبطولات العربية)، ورغم كونه حارس مرمى لكنه سجل هدفًا فى مرمى كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا فى لقاء السوبر الأفريقى عام 2002.

مصر عصام الحضري الدوري الممتاز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كأس الأمم الافريقية

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