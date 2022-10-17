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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بيان عاجل للإفراج عن الأعلاف واللحوم والزيوت بالموانئ المصرية

اميره ابوشقه عضو
اميره ابوشقه عضو مجلس النواب

تقدمت النائبه أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى  المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب بشأن عدم الافراج عن كميات الأعلاف واللحوم والزيوت التي تم استيرادها ووصلت في الموانئ المصرية.

وجاء في البيان العاجل.. عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (٢١٥) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ارجو من سيادتكم التكرم
بالموافقة على إدلائي ببيان عاجل الى كل من:
السيد  وزير المالية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
وذلك في شأن:
عدم الإفراج عن كميات الاعلاف واللحوم والزيوت التي تم استيرادها ووصلت في الموانئ المصرية منذ فترة بعد صدور خطاب الاعتماد او مستند التحصيل على الرغم من ان كثير من هذه السلع تحتاج الى طريقة تخزين معينة والا تعرضت للتلف فضلا عن قرب انتهاء فترة الصلاحية لبعضها، كل ذلك يحدث في ظل أزمة لحوم ودواجن وارتفاع في سعر البيض.

 

وذلك نتيجة لنقص الأعلاف فضلا عن زيادة أسعارها في السوق المحلية في الوقت الذي تتكدس فيه هذه الاعلاف في بعض الموانئ دون إفراح عنها.

وأضافت بأن هذا الأمر أثر  على زيادة الأسعار والخسائر التي تلحق بالمربين من صغار الفلاحين فضلا عن المستثمرين والمستوردين وفي النهاية يتحمل المواطن ومحدودي الدخل الزيادة في أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والبيض.


وعن إجراءات الحكومة لسرعة الافراج عن هذه الاعلاف واللحوم والزيوت المستوردة والمخزنة في الموانئ بطريقة قد تؤدي الى عدم صلاحيتها.


وتابعت أبوشقة وعن حقيقة ما اثير في بعض وتساءل الإعلام والتواصل الاجتماعي من قيام بعض اصحاب المزارع بحرق الكتاكيت لعدم وجود مشترين وعدم الرغبة في تربيتها نتيجة عدم وجود اعلاف مما يعد إهدارا للثروة الداجنة سيؤدي بدوره لارتفاع جنوني في اسعار الدواجن والبيض.

أميرة أبوشقة بيان عاجل حنفى جبالى الأعلاف الموانئ المصرية وزير الزراعة

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