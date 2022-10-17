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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تؤكد جاهزيتها لتصدير الغاز للبنان| تفاصيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني الذى يزور القاهرة حالياً، وجاء اللقاء حول تصدير الغاز المصري للبنان.


وتم خلال اللقاء التأكيد على التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعى فوراً الى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصرى واستقباله في الأراضي اللبنانية.

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وأكد المهندس طارق الملا استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة والخبرات للأشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية  في اطار العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر للعلاقات مع لبنان الشقيقة .


ومن جانبه وجه وزير الطاقة اللبناني الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعباً على موقفها المساند دوماً للدولة اللبنانية خاصة في تلك المرحلة المهمة .


حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية .

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