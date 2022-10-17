"المودة والرحمة ودورهما في بناء أسرة قوية" ندوة بمركز إعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد ندوة حول (مفهوم المودة والرحمة ودوره في بناء أسرة قوية) وذلك بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات، حاضر فيها فضيلة الشيخ رمضان يوسف – وكيل مديرية الأوقاف بالوادى الجديد.

تناولت الندوة التعريف بمفهوم المودة والرحمة في الإسلام فهى السبيل لإنتاج مجتمع قوى قادر على تجاوز الأزمات.

و أدار الندوة محمد عطية أخصائي الإعلام وتحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد - مدير مركز إعلام الخارجة.

وأوضح الشيخ رمضان يوسف معنى قول الله عز وجل في كتابه الكريم..( وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ)، حيث أفاد بأن الله – عز وجل – هو من أمرنا بالمودة بين الأزواج، وأخبرنا بأهميتها لبناء مجتمع قوى.

وأشار إلى ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيما يفيد، وركز على أهمية إدراك أن المجتمعات القوية تبنى من مجموعة أسر تقوم على المودة والرحمة فيما بينها، كما حذر من اتباع الشائعات والمساعدة في نشرها وحذر أيضا من بعض الأفكار المتطرفة أو المتحررة التى تهدم كيان الأسرة المصرية وتهدد العلاقة بين الزوجين.

فعاليات الندوه (1)

فعاليات الندوه (2)

فعاليات الندوه (3)

فعاليات الندوه (4)

فعاليات الندوه (5)

فعاليات الندوه (6)