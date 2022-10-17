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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضربه أمام التلاميذ.. ولى أمر يعتدي على مدرس بالإسكندرية.. تفاصيل

خلف الزناتي نقيب
خلف الزناتي نقيب المعلمين

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة لـ المعلمين ،برئاسة محمد عبد الله الأمين العام ، إخطارا من النقابة الفرعية بوسط الاسكندرية، بتعرض المعلم (ع.م) بمدرسة الحضرة الابتدائية ، التابعة لإدارة محرم بك التعليمية، للتعدى بالضرب من  ولى أمر أمام الطلاب داخل المدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة.


وكلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ،صباح مكاوى رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بوسط الإسكندرية ومحامى النقابة الفرعية بمرافقة المعلم ومتابعة تطورات بلاغ الشرطة.


وطالب نقيب المعلمين ، بضرورة حماية المعلمين أثناء أداء رسالتهم داخل المدارس ، وضبط عملية دخول أولياء الأمور إلى الفصول ومنع التعدى على المعلمين .


وطالب "الزناتى"، بضرورة استصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المعلم أثناء العمل .

المعلمين ولي أمر ضرب معلم ولي أمر يضرب معلم الاسكندرية مدرسة الحضرة الابتدائية

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