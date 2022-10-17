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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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داخل المحكمة .. طلب غريب من والد عريس الإسماعيلية لزوجة ابنه |فيديو

عروس الإسماعيلية
عروس الإسماعيلية

كشف أشرف شرف محامي عريس الإسماعيلية، ما حدث فى أولى جلسات محاكمة عريس الاسماعيلية، قائلا إنه تم تقديم طلب تأجيل القضية حتى يتم الإطلاع عليها وبالفعل تمت الاستجابة  لتلك المطالب وتم تأجيل القضية حتى ١٠/٢٣ الجاري.

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المتهم يحاكم بموجب مادة 280 من الدستور

 

وأضاف "شرف" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن المتهم يحاكم بموجب مادة 280 من الدستور وليست 282 وهذا بالدليل أنه يحاكم في محكمة الجنح وليست الجنايات، مشيرا إلى أن القضية جنحة وليست جناية.

وتابع محامي عريس الإسماعيلية، أنه لم يقابل المتهم حتى الآن بسبب سرعة التحقيقات، موضحا أن والد العريس قال إنه مستعد للصلح مع زوجة ابنه.

طلب غريب من والد العريس لزوجة ابنه داخل المحكمة

 

وأشار إلى أن والد العريس عرض الصلح على زوجة ابنه في حالة أنها تريد الانفصال وأخذ كامل حقوقها كاملة مع الاعتذار لها وللسوشيال ميديا.

أقوال عريس الإسماعيلية

 

ووفقا لما جاء بأقوال عريس الإسماعيلية فإن زوجته كانت غير راضية على عيشتها معه وتطلب الطلاق في كل خلاف، وتذهب لأسرتها، وتترك منزل الزوجية لمدة تصل إلى 40 يوما، وهو السبب الذي دفعه لرفض ذهابها إليهم حفاظا على بيته من الخراب والاحتفاظ بعلاقته بزوجته.

و خلال التحقيقات زعم عريس الإسماعيلية اصطدام المجني عليها بأثاث منزلها، وانكر كل الاتهامات التي وجهتها العروس له في التحقيقات.

وكان عبد الله أحمد مصطفي، تاجر خضار، زوج مها محمد المعروفة إعلاميا بـ عروس الإسماعيلية، قد أدلي باعترافاته أمام نيابة ثان، على مدار الأيام القليلة الماضية.

ومن جانبه قال والد العروسة مها المعروفة إعلاميًا بـ عروس الإسماعيلية إن القصة بدأت، بزواج ابنته من نجل ابن عمها، أي من عائلة واحدة بالصعيد، و أنه توقع وبأنه قد اختار لـ ابنته الرابعة و الأخيرة الزوج الصحيح كما اختار لـ بناته الثلاث الأكبر منها، ولكن حدث ما لم يتوقعه أحد وهو ضرب صغيرته بـ أول ليلة زفاف، وأن ابنته ذهبت لـ قسم الشرطة بدلا من منزلها.

لم يتوقع أن تتعرض ابنته لـ المهانة والعذاب

 

وأكد والد عروس الإسماعيلية، أنه علم بضرب ابنته ، ليلة زفافها وهو جالس فى البيت ويحتفل بيوم زفافها، ولكن عندما علم بالواقعة ذهب وكان مصمما على أن تنفصل ابنته عن عريسها قبل أن يدخل عليها، وتصبح زوجته، ولكن بعد تدخل الكثير من كبار العائلة، تنازل من أجل أن تسير الحياة، مؤكدًا أنه هو ووالد العريس أولاد عم أى من عائلة واحدة، مؤكدًا أن الخلاف بدأ بسبب تأخرها عنه 15 دقيقة بـ محل الكوافير.

وأضاف والد العروسة مها، أنه لم يتوقع أن تتعرض ابنته لـ المهانة والعذاب بعد أن تم التصالح، وما تعرضت له فى ليلة زفافها وشاهدها الجميع بالداخل و بالخارج،  معلقًا :" بنتي شافت الويل وشافت اللي محدش شافه، من زوجها، حتى أنه تعرضت للضرب والإهانة أمامي أنا وعمها".

المحكمة الاسماعيلية طلب غريب محكمة الجنح عريس الإسماعيلية أولى جلسات

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