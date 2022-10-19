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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

راقبي هذه الأعراض.. الفحص الذاتي للثدي لتجنب الإصابة بالسرطان

الفحص الذاتي للثدي
الفحص الذاتي للثدي إذا كنت ترغبين في تجنب الإصابة بالسرطان ف

يتم الاحتفال بشهر أكتوبر باعتباره شهر التوعية بسرطان الثدي أو يطلق عليه اسم Pinktober. في الآونة الأخيرة .

تشخيص حوالي 90٪ من سرطانات الثدي يتم من قبل النساء أنفسهن. إذا تم اكتشافه في الوقت المناسب ، فلن يتم حفظ الثدي فحسب ، بل يتم حفظ الحياة أيضًا. لذلك ، لا يمكن التقليل من أهمية الفحص الذاتي للثدي.

وفقًا للدكتور شالاكا إنداب ، الأستاذ المساعد ، قسم الجراحة العامة ، كلية الطب KJ Somaiya والمستشفى التخصصي الفائق ، يجب على النساء فوق سن 20 عامًا أن يبدأن الفحص الذاتي الشهري للثدي (BSE). من المهم جدًا عدم تجاهل أي نوع من الأعراض المتعلقة بالثدي.

بالنسبة للنساء في الفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا ، من الضروري التحقق مرة واحدة في السنة.
30-40-

يجب أن تخضع النساء في الفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا لفحص سريري للثدي (CSE) شهريًا مع مرض جنون البقر مرة واحدة في السنة من قبل أخصائي صحي.

 يجب أن تخضع جميع النساء فوق سن الأربعين لفحص سريري للثدي ، والتصوير الشعاعي للثدي مرة في السنة وكذلك فحص جنون البقر الشهري يمكن للنساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث القيام بذلك في يوم محدد من كل شهر.

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متى يمكن عمل فحص الثدي؟

يُنصح بالفحص الذاتي للثدي ، ويتم إجراؤه شهريًا بعد 3-4 أيام من الحيض ، عندما يكون الثديان رقيقين ولا ينتفخان.

كيف يتم فحص الثدي؟

أن تقف المرأة أمام المرآة وتنظر إلى صدرها. هل حجم وشكل الثدي متماثل أم لم يطرأ أي تغيير؟ من الطبيعي أن يزداد حجم أحد الثديين عن الآخر. تساعد الفحوصات الشهرية المرأة على معرفة ما هو طبيعي بالنسبة لها. يجب أن يلاحظ أيضًا لون بشرته وملمسها.

لا تتجاهل هذه الأعراض

تقوم بذلك عن طريق إخراج ذراعيها أولاً إلى الجانبين ، ورفعهما في الهواء ، وأخيراً إنزال يديها إلى فخذها وتوسيع عضلات صدرها. يجب عليهم التحقق من أن كلا الثديين في نفس المستوى ، وكذلك فحص الحلمة. تغيرات في الحلمة سواء كانت نضوجًا أو تقرحات أو إفرازات من الحلمة. إذا كان هناك أي نوع من الانتفاخ في الإبط أو الرقبة فيجب ملاحظته.

اعتني بالتفريغ

ثم بعد ذلك ، قسّم الجزء العلوي من أصابعك ببطء بطريقة دائرية في اتجاه عقارب الساعة إلى الجزء العلوي والسفلي و الخارجي والداخلي وأشعر بمركب حلمة الحلمة وأي نوع من التكتل أو الألم غير الطبيعي. لاحظ أي إفرازات ، خاصةً إفرازات تشبه الدم من إحدى الحلمتين. الآن أنهي التحقيق الخاص بك عن طريق تحريكه إلى الجانبين.

علامات التحذير من سرطان الثدي

كتلة في الثدي تشعرك بالصلابةالتغييرات في نسيج
الثدي ، وتشكيل الدمامل أو
التجعيد في الحلمتين ، والتورم أو إفرازات تشبه الدم
، وغرق الحلمة إلى الداخل ،
وعندما يبدو أن هناك شيئًا ما خطأ ، يجب على النساء تذكر الفحص في الوقت المحدد والذهاب إلى الطبيب.

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