عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة صادمة.. نتفليكس منعت تماما مشاركة الباسورد مع صحابك

مفاجأة صادمة..نتفليكس
مفاجأة صادمة..نتفليكس منعت تماما مشاركة الباسوورد مع صحابك

تشن منصة البث العالمية نتفليكس Netflix حملة قوية منذ تعرضها لأكبر خسارة لها لم تحدث منذ عقد من الزمان المرحلة التالية، ومن أبرز ما تفعله المنصة اليوم هو التصدي بشأن مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين. 

 

وأعلنت الشركة الثلاثاء أنها ستفرض رسومًا شهرية إضافية على العملاء الذين يشاركون بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم بدءًا من أوائل عام 2023 ، بحسب ما ذكره موقع Engadget التقني. 

 

نتفليكس تحاول تعويض خسارتها السابقة

 

هذه الخطوة هي توسيع لبرنامج تجريبي يتم تشغيله حاليًا في أمريكا اللاتينية والذي يفرض رسومًا إضافية على الحسابات الفرعية "للمستخدم الإضافي" ، بمعنى أن المستخدمين خارج أسرتك المباشرة الذين يستخدمون معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك للوصول إلى الخدمة، سيكلف أموالاً إضافية إذا لم يعيشوا معك.

 

ولم تعلن نتفليكس حتى الآن عن سعر الرسوم العقابية إذا شاركت حسابك مع الآخرين ، لكنه من المفترض أن يصل إلى حوالي 3-4 دولارا أمريكي.  

 

وبالنسبة للأشخاص الراغبين في تجنب هذه الرسوم ، كشفت نتفليكس يوم الاثنين عن ميزة جديدة يستطيع فيها المستخدمين ترحيل الحساب حيث سيتم نقل سجل المشاهدة والتوصيات وما شابه ذلك ، إلى اشتراكهم الجديد والمستقل.

 

بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت الشركة مؤخرًا عن فئة أقل تكلفة ومدعومة بالإعلانات ستكلف 7 دولار فقط شهريًا عند إطلاقها في 3 نوفمبر ، ستكون الطبقة الجديدة متاحة في عشرات البلاد ، بما في ذلك إنجلترا وكندا والمكسيك في شهر نوفمبر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

بيع نهائي أو إعارة.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة لكولر| تفاصيل

موضوعات متعلقة

مجانية تماما.. أفضل ألعاب الغموض والإثارة تقدر تحملها على موبايلك

سعره 2000 جنيه.. موبايل موتورولا بأفضل المواصفات ينافس سامسونج وشاومي

بتبيع ببلاش.. OPPO تخفض أسعار هواتفها عالميا

عرض النهاردة.. موبايل iPhone SE الجديد بـ 3600 جنيه فقط

سعر ولا في الخيال.. OPPO تطلق هاتفا عالميا جديدا بـ 2500 جنيه

أخبار التكنولوجيا| تطبيقات تدمر بطارية موبايلك مهما كان غالي.. وميزة هائلة في واتساب تجعله أكثر خصوصية وأمانا

موسم التخفيضات.. خصم كبير على هاتف OnePlus Nord N200 الرائد عالميا

ميزة هائلة في واتساب تجعله أكثر خصوصية وأمانا.. اعرف إزاي

ترشيحاتنا

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ثروات مصر المدفونة.. كنوز نمتلكها غير الرمال السوداء توفر دخلا بالمليارات

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس

صلاة تساوي 12 سنة عبادة.. اغتنمها ولا تتركها

بعد قرار بايدن بسحب المخزون الاستراتيجي .. ارتفاع هائل في أسعار النفط

استولى على 2 مليون و500 ألف جنيه.. ضبط مستريح الهواتف الذكية بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مربى البلح .. بمذاق لا يقاوم

سعاد زكي..كيف انقلبت حياتها من نجمة لامعة في مصر إلى عاملة نظافة؟

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة ياسمين صبري

في اليوم العالمي لـ هشاشة العظام.. معلومات صادمة عن المرض| تفاصيل

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ