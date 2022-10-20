مفاجأة صادمة.. نتفليكس منعت تماما مشاركة الباسورد مع صحابك

تشن منصة البث العالمية نتفليكس Netflix حملة قوية منذ تعرضها لأكبر خسارة لها لم تحدث منذ عقد من الزمان المرحلة التالية، ومن أبرز ما تفعله المنصة اليوم هو التصدي بشأن مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين.

وأعلنت الشركة الثلاثاء أنها ستفرض رسومًا شهرية إضافية على العملاء الذين يشاركون بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم بدءًا من أوائل عام 2023 ، بحسب ما ذكره موقع Engadget التقني.

نتفليكس تحاول تعويض خسارتها السابقة

هذه الخطوة هي توسيع لبرنامج تجريبي يتم تشغيله حاليًا في أمريكا اللاتينية والذي يفرض رسومًا إضافية على الحسابات الفرعية "للمستخدم الإضافي" ، بمعنى أن المستخدمين خارج أسرتك المباشرة الذين يستخدمون معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك للوصول إلى الخدمة، سيكلف أموالاً إضافية إذا لم يعيشوا معك.

ولم تعلن نتفليكس حتى الآن عن سعر الرسوم العقابية إذا شاركت حسابك مع الآخرين ، لكنه من المفترض أن يصل إلى حوالي 3-4 دولارا أمريكي.

وبالنسبة للأشخاص الراغبين في تجنب هذه الرسوم ، كشفت نتفليكس يوم الاثنين عن ميزة جديدة يستطيع فيها المستخدمين ترحيل الحساب حيث سيتم نقل سجل المشاهدة والتوصيات وما شابه ذلك ، إلى اشتراكهم الجديد والمستقل.

بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت الشركة مؤخرًا عن فئة أقل تكلفة ومدعومة بالإعلانات ستكلف 7 دولار فقط شهريًا عند إطلاقها في 3 نوفمبر ، ستكون الطبقة الجديدة متاحة في عشرات البلاد ، بما في ذلك إنجلترا وكندا والمكسيك في شهر نوفمبر.