فتاوى تشغل الأذهان .. هل يجوز مقاطعة حماتي للضرر .. المسألة الحسابية ضد الرزق .. عطية الله تأتي عندما يأذن

خالد الجندي:

مصر بها كنوز وخزائن والدليل في القرآن

هل يجوز مقاطعة حماتي للضرر

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية.

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله يحب أن يأتي إليك الرزق بدون حسبان منك وبدون أن تتوقعه، والمسألة الحسابية ضد مسألة الرزق، فكل شخص يفعل ما عليه، وعطية الله تأتي إليك عندما يأذن.

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون، المذاع عبر فضائية دي أم سي، إن مصر بها من الكنوز والخزائن مالا يعرفه الكثيرون، إنما القرآن نبه على ذلك في قوله تعالى:قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ.

وتابع أنه عندما يشاء الله أن يفتح لك هذه الكنوز فاعلم أنها عطية الله، وكل شيء يحدث بقدر الله عندما يأذن ويفتح لك أبواب العطاء والعمل وأبواب رزق لم تكن تعرفها.

هل يجوز مقاطعة حماتي للضرر

سؤال أرسلته سيدة إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين عام الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر بصفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ، أنه يجوز تجنب الزوجة للحماة في حال حدوث مشاكل كبيرة وصراعات بين الطرفين ولكن ليس مقاطعتها فيكون التعامل في حدود بين الطرفين وليست قطيعة وذلك تجنبا للمشاكل التي قد تؤدي الى الانفصال.

وأوضحت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال: «ما هى حدود العلاقة بين المرأة وأم زوجها وحكم مقاطعتها؟»، أن علاقة المرأة بأم زوجها وإخوته هي من باب البر وحسن المعاشرة بينها وبين زوجها في حدود الطاقة، وبما لا يعود عليها بالضرر في دينها أو دنياها.

وأضافت أن العلاقة بين الزوجة وحماتها لا قيود لها طالما أنها لم تفسد عليها مقصودها وواجبها؛ وهو الحفاظ على بيتها، ولا يجب عليها شيءٌ، بل هو من باب الإحسان والتفضل للوصول إلى الغرض المشار إليه مع النية الطيبة.

وتابعت: "فإنْ تَرَتَّبَ على هذه العلاقة متاعب نفسيةٌ أو بدنيةٌ أو دينيةٌ أو ماديةٌ لا تُحتمل؛ فلتقصر هذه العلاقة في نطاقٍ لا يعكس عليها أضرارًا من هذا القبيل، ولا إثم عليها في ذلك".

ونصحت الدار المرأة فى هذه الحالة بأن تحاول توصيل عجزها عن المزيد إلى زوجها؛ ليتفهم ذلك ولا يسيء الظن بها، ولْتستعن في ذلك بقول الله تعالى:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» (سورة البقرة: الآية 153).

أسامة الأزهري: الأزهر يسير على خطى ابن عباس في مواجهة الخوارج

قال الدكتور أسامة الأزهري، إنَّ الأزهر الشريف اليوم يسير على قدم ابن عباس - رضي الله عنه- ويقتضي أثره عندما دخل إلى الخوارج لمناقشتهم، فتعرض لحصر مقولاتهم الفكرية، وما عندهم من إشكالات، ثم عرضها على مائدة البحث العلمي، حتى تسلط بأدوات المعرفة الحاضرة في ذهنه على ما أنتجوه من فكر مضطرب وتأويل منحرف، وبسط لهم الإجراءات والمدارك التي يعتمدها أهل العلم في الاستنباط من الوحي، مع مداخل ومقدمات استعان بها في تهيئة مجال المباحثة، فكان - رضي الله عنه- نموذجًا مبكرًا من قيام المنهج العلمي المنضبط الرصين، برصد مقولات التيارات الفكرية في زمانه، وفتح أبواب النقاش، وإزالة ما ألصق بالوحي من أفهام مغلوطة وتأويلات متغالية.

وأضاف الأزهري عبر الفيسبوك أنه من العجيب أنَّ التيارات الفكرية في زمانه بدأت حركتها في تكفير المجتمع وحمل السلاح في وجهه بمسألة الحاكمية، بناء على فهم سقيم لقوله ﷻ: ۞ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۞.

وتابع: الحاكمية هي بعينها المسألة الأم التي انطلقت منها سائر التيارات المتطرفة في زماننا هذا أيضًا، من الإخوان إلى داعش، مرورًا بسائر الحركات والتنظيمات المتفرعة والمنبثقة منها، وكان مرتكز الإشكال في الحقيقة أيضًا هو البداية بالفهم السقيم لقوله ﷻ: ۞ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۞؛ مما يوصلنا إلى أننا أمام منهجَيْنِ؛ منهج فكري مستقيم في الأزهر الشريف، ويقابله: منهج فكري سقيم ومضطرب، مفعم بالتشنج، غاضب ومندفع وعدواني، عنده حماس للإسلام دون فقه ولا بصيرة ولا أدوات للفهم، إلى غير ذلك من سماته وخصائصه الثابتة، وهو يظهر عبر الزمان على هيئة موجات متتالية، وكلما مضت عدة أجيال برزت منه موجة جديدة، بهيئة مغايرة، وتحت شعار واسم جديدَيْنِ، لكنها تستصحب طريقة التفكير بعينها، وتعيد نفس المقولات والنظريات بعينها، وترتكب الأخطاء الفادحة في فهم الوحي بعينها.