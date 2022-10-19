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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

صدى البلد

رصدت كاميرا صدى البلد ، خناقة شوارع بين جمهور الأهلي والإسماعيلي بعد انتهاء المباراة فى مدرجات برج العرب فى الجولة الأولى ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح النادي الأهلي في قص شريط مبارياته ببطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، بفوزه على مضيفه الإسماعيلي بهدف دون مقابل، في الجولة الأولى للمسابقة.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق البديل شادي حسين في الدقيقة 73 من متابعة للتمريرة الرائعة من زميله كريم فؤاد، ليمنح الأهلي نقاط الانتصار الثلاث.

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ويواجه النادي الأهلي نظيره أسوان، يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر، على ملعب " الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

وتحصل الأهلي على أول 3 نقاط له في الموسم الجديد لبطولة الدوري، ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة بصفة مؤقتة.

وتُعد مباراة أسوان البروفة الأخيرة للنادي الأهلي، قبل الطيران للإمارات، لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك في كأس السوبر المصري موسم 2020-2021.

 

 

 

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