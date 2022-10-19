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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نونيز يقود ليفربول إلى فوز صعب على وست هام في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

حقق فريق ليفربول ثاني انتصاراته تواليًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثانية عشرة للمسابقة.

فريق ليفربول كان المسيطر على أحداث الشوط الأول، وكاد أن يفتتح الأوروجوياني داروين نونيز التسجيل لفريقه في الدقيقة 15، عندما تلقى تمريرة طولية رائعة من تياجو ألكانتارا، ليسدد الكرة على الطائر، لكن البولندي فابيانسكي حارس مرمى وست هام تصدى لتسديدته ببراعة.

وتمكن نونيز من تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 22 بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسها كوستاس تسيمكاس من الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 35، تلقى محمد صلاح الكرة من ترينت ألكسندر أرنولد داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة “مو” علت مرمى وست هام.

واستلم داروين نونيز الكرة داخل منطقة جزاء وست هام يونايتد في الدقيقة 40، ليسددها على الطائر لكن الكرة ارتطمت في القائم الأيمن.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ وست هام بعد دفع بوين من قبل جوميز مدافع ليفربول في آخر دقائق الشوط الأول.

وتولى بوين تنفيذ الركلة الجزائية، لكن أليسون بيكر تصدى لتسديدته ببراعة، حارمًا إياه من التسجيل ومحافظًا على تقدم فريقه.

وفي الشوط الثاني، كانت الأحداث أقل إثارة، رغم محاولة وست هام تعيدل النتيجة، وليفربول لتعزيز التقدم.

استمرت محاولات الفريقين، وأهدر سوتشيك أخطر فرص اللقاء لتعديل النتيجة لـ وست هام في الدقيقة 86، عندما  تلقى الكرة من زميله مباشرة أمام مرمى ليفربول، لكن جيمس ميلنر وضع قدمه أمام تسديدته، لتصطدم بأليسون وتُخطئ طريق الشباك.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 16 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 11 نقطة في المركز السابع.

تشكيل ليفربول

وجاء محمد صلاح في التشكيل الأساسي لـ ليفربول والذي ضم كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا - فابيو كارفايو 

خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - داروين نونيز..

وكان محمد صلاح قد قاد ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بهدف نظيف، الجولة الماضية في بطولة الدوري الإنجليزي.

وفي نفس الجولة، خسر فريق بورنموث أمام ساوثهامبتون بهدف دون مقابل سجله تشارلي أدامز في الدقيقة التاسعة.

ليفربول وست هام نونيز الدوري الإنجليزي محمد صلاح

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