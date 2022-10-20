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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

بعد الفوز على الإسماعيلي.. سيف زاهر: الأهلي كسب الرهان وجاهز

صدى البلد

علق الإعلامى سيف زاهر ، على فوز الأهلى أمام الإسماعيلي بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

 

وكتب سيف زاهر عبر تويتر “ الأهلي كسب الرهان وجاهز ”. 


وحقق النادي الأهلي فوزاً صعباً على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

و أحرز شادي حسين لاعب النادي الأهلي هدف تقدم المارد الأحمر في شباك الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولي ببطولة الدوري المصري .

وتمكن شادي حسين من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 73 من خلال ضغط من كريم فؤاد واستخلاص الكرة يمين منطقة الجزاء ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها شادي حسين بتسديدة سكنت منتصف المرمى.

مصر الأهلى الدوري المصري النادي الأهلي الاسماعيلي شادي حسين

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