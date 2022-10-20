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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة تكشف حقيقة إطلاق تطبيقات إلكترونية لمنح المواطنين قروضاً مالية.. تفاصيل

صدى البلد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضاً مالية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أي تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضاً مالية، وأن جميع التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.

وأوضح أنه لا يوجد أي منصة إلا منصة مصر الرقمية والمعنية بالخدمات الحكومية الرقمية، والتي لا يوجد بها أي تطبيقات لمنح قروض، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.

وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mcit.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

منح المواطنين قروضا مالية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركز الاعلامي الهاتف المحمول الإعلامي لمجلس الوزراء

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