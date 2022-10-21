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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تحذير الأرصاد |انطلاق معدات الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تحسباً لسقوط أمطار.. طوارئ بـ الإسكندرية.. تطهير الشبكات استعدادُ لفصل الشتاء في المنوفية

رئيس شركة الصرف الصحي
رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى

انطلاق معدات الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تحسباً لسقوط أمطار
توقعات بسقوط الأمطار.. طوارئ ورفع درجة الاستعداد بصرف صحي الإسكندرية
خطة لتطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي لمواجهة فصل الشتاء في المنوفية

 

تأهبت شركات الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والمحافظات تحسباً لموسم تساقط الأمطار وفصل الشتاء، بداية من تطهير الشبكات لصرف مياه الامطار وحتى انتشار معدات شفط المياه فى الشوارع الرئيسية والميادين.

وانطلقت  معدات الشركة، وفقاً للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تحذر من احتمالية سقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبرى.

وتمركزت  معدات شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى لتتمركز على المحاور والطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة.

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وأوضح المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الشركة وضعت خطة مسبقة للتعامل مع مياه الأمطار ، لافتاً إلى إنه تم تحديد النقاط الساخنة بمحافظة القاهرة مسبقا وتمركز المعدات بها ، مشيراً إلى أن الشركة اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية وتم تطهير 20 ألف شنيشه أمطار ومراجعة طلمبات 25 نفق وأعمال تطهير لخطوط ومحطات الصرف وتأمين ومراجعة المعدات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية التي تحدث في موسم الشتاء وما يصاحبها من سقوط أمطار.

الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى

وقال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، إنه يوجد بمحافظة القاهرة منظومة صرف صحي حديثة للغاية وتعتبر من أحدث الشبكات ، مشيراً إلى أنه جاري تطويرها أيضاً لمواكب التطور والتعدد السكاني الموجود في المحافظة.  

وأضاف "حسن" فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن موسم الشتاء يعتبر موسم اختبار لشبكة الصرف الصحي، مشيراً إلى أنه جاري إتخاذ جميع الاستعدادات للسيطرة على مياه الأمطار ومشاكل شبكات الصرف الصحي بداية من شهر أغسطس الماضي.

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أنه بداية من شهر أغسطس يتم تطهير بالوعات الأمطار من خلال عربيات تطهير ذاتي للمياه، مشيراً إلى وجود حوالي 20 ألف بلاعة تطهير، بالإضافة إلى تطهير حوالي 25 ألف نفق تحت الأرض سواء مشاه أو سيارات، من خلال محطات رفع أنفاق.

الصرف الصحى بالإسكندرية

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع غدا السبت ١٥ أكتوبر سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة الإسكندرية بنسبة حدوث (80%).


وأعلنت شركة الصرف في بيان، توقف الإجازات و بدل الراحات اعتبارا من صباح باكر، على أن تستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات و المواقع الشتوية، وانتشار السيارات و البدلات في الأماكن المحددة و يراعي تغيير الورادي في مكان التمركز، ويتم تفريغ بيارات محطة الرفع اول بأول، كما يتم المتابعة مع غرفة العمليات باي مستجدات.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.


الصرف الصحى بالمنوفية

قال المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنه تم وضع خطة لتطهير وصيانة شبكات ومحطات وخطوط الصرف الصحي بمختلف مراكز المحافظة بمتابعة مباشرة من رئيس قطاع التشغيل والصيانة وإشراف مباشر من مديري جميع الأفرع التابعة للشركة .

وأوضح، أن حملات التطهير تتواكب مع استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول حيث أن سقوط أمطار بكميات كثيرة ينعكس على زيادة كميات المياه المنصرفة والتي تستقبلها شبكات الصرف الصحي .
 

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