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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

يصل لـ 170 ألف جنيه.. ارتفاع الأوفر برايس لشيري تيجو 8 برو

شيري تيجو 8 برو 
شيري تيجو 8 برو 

يواصل الاوفر برايس ارتفاعه للنسخة شيري تيجو 8 برو، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، حيث تتراوح قيمة الاوفر برايس خلال شهر أكتوبر الجاري بين 160 و 170 الف جنيه، اي بزيادة تصل إلى 40 الف جنيه عن الاسعار السابقة.

 شيري تيجو 8 برو 

بورصة السيارات .. احدث اسعار شيري تيجو 3 بعد انخفاض الاوفر برايس

بورصة السيارات| بفارق كبير تراجع أسعار الأوفر برايس لـ شيري تيجو 7 برو

وتقدم السيارة شيري تيجو 8 برو بسعر رسمي يبدأ من 655 الف جنيه وحتى 755 الف جنيه، بينما تمتلك قدرات فنية تتثل في محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، قادر على إمداد قوة 197 حصانا، و 290 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 شيري تيجو 8 برو 

وتعتمد السيارة شيري تيجو 8 برو على امكانية الجر الامامي للعجلات، عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الحركة DSG، وتعد هذه النسخة واحدة من الاصدرات الصينية الفاخرة بالسوق المصري، والتي تضم حزمة من عناصر الرفاهية والتحكم، مثل شاشة عرض الوسائط الداخلية، ومكيف هواء اوتوماتيكي، ومثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع منظومة الحماية والمكابح.

 شيري تيجو 8 برو 

وتأتي السيارة شيري تيجو 8 برو بهيكل خارجي طوله 4722 مم، و 1860 مم للعرض، بالاضافة إلى ارتفاع يبلغ 1745 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2710 مم، مع شبكة أمامية كبيرة الحجم ذات فتحات متعددة المقاطع، وجنوط رياضية 18 بوصة، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة المظهر.

 شيري تيجو 8 برو 
شيري تيجو تيجو 8 تيجو 8 برو شيري تيجو 8 برو SUV

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