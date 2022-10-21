بورصة السيارات| بفارق كبير تراجع أسعار الأوفر برايس لـ شيري تيجو 7 برو

شهد شهر سبتمبر الماضي، زيادة جنونية في أسعار الأوفر برايس التي وصلت إلى 150 ألف جنيه، ولكن تراجعت تلك القيمة مع بداية شهر اكتوبر لتتراوح بين 90 و 110 الف جنيه، ويشهد منتصف الشهر الجاري تراجع ثاني لقيمة الاوفر برايس لتصبح بين 80 و 90 الف جنيه، اي بنسبة فارق يصل لـ 60 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 7 برو مع ابرز مواصفاتها

شيري تيجو 7 برو

تقدم السيارة شيري تيجو 7 برو 2023 عبر فئتها الاولى COMFORT بسعر رسمي يبلغ 575 الف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية LUXRY إلى 620 الف جنيه، وهما الفئتين التي يتم طرحهم بالسوق المصري من تلك النسخة، والتي تنضم إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

شيري تيجو 7 برو

تعمل السيارة شيري تيجو 7 برو 2023 بمحرك تيربو 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية بلغت 154 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد اوامر الانتقال من خلال علبة تروس أوتوماتيكية النقلات.

شيري تيجو 7 برو

وتحصل السيارة شيري تيجو 7 برو 2023 على مساحة تخزين تصل إلى 475 لتر، مع مقصورة داحلية تتسم بالرحابة، بل تضم ايضا عدة تجهيزات ومنها، مكيف للهواء اوتوماتيكي، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، بالاضافة إلى شاشة لعرض الوسائط تتوسط قمرة القيادة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر البصمة الخاص بالتشغيل والايقاف للمحرك، وعجلة قيادة بانظمة تشغيل الوسائط.