هبة ياسر: هتخس من غير حرمان.. ومتابعة فريق طبي بأعلى مستوى.. فيديو

قالت الدكتورة هبة ياسر حاصلة على دبلومة التجميل ، إن شعارها " التخسيس بدون حرمان " ، متابعة :" مفيش حد بيتابع معايا ومش عارف أني ضد مبدأ الحرمان وشعاري أزاي نخس بدون حرمان ومع استشارة الفريق الطبي " .

وتابعت الدكتورة هبة ياسر ، خلال برنامج " عيش حياتك " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن مكونات كورس " لينك أب " عبارة عن الشاي الأخضر ، والقهوة الخضراء ، وفيتامين " د " ، والأوميجا " 3 " ، والكولاجين ، واعشاب المورينجا .

وأضحت ، أن عشبة المورينجا المتوفرة في الكورس هي سحر في التخسيس ، وصيدلية متكاملة ، وكذلك فيتامين " د " والذي نقصه يسبب السمنة الموضوعية .

وتابعت ، أن أعشاب المورينجا تساعد على التخسيس ، بدون اتباع أنظمة غذائية خاطئة .