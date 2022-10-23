سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

ثبت سعر أكثر أعيرة الذهب شهرة وهو عيار 21 الأشهر انتشارا ليصل سعر الجرام الواحد منه 1112 جنيها للبيع و 1114 جنيها للشراء في محلات الصاغة مطلع تعاملات اليوم الأحد.

وأظهر سعر الأعيرة الذهبية استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأحد 23-10-2022؛ في ثباتا في محلات الصاغة وذلك للجرام الواحد، وفقا لموقع إيجيبت جولد برايس توداي

عيار 24

وبلغ سعر الجرام الواحد من أغلي أعيرة الذهب وهو عيار 24 نحو 1271 جنيها للبيع و 1273 جنيها للشراء

هبوط أسبوعي

وهبط سعر المعدن الأصفر أمس بمقدار 4 جنيهات في سوق الصاغة.

عيار 14



ووصل سعر عيار 14 الأقل سعرا نحو 741 جنيها للبيع و 743 جنيها للشراء .

عيار 18



وسجل سعر عيار 18 نحو 953 جنيها للبيع و 955 جنيها للبيع .

كيلو الذهب



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.27 جنيها للبيع و 1.273 جنيها للشراء

الجنيه الذهب



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8896 جنيها للبيع و 8912 جنيها للشراء

أونصة الذهب



وسجل سعر أونصة الذهب نحو 39.524 ألف جنيه للبيع و 39.6 ألف جنيه للشراء

رد المصنعية

وفي وقت سابق كشفت شعبة المشغولات الذهبية عن أن قرار وزارة المالية الصادر بشان قيمة الضريبة والمصنعية على المشغولات الذهبية، لا يمثل قيمة كبيرة أو عبئا من قيمة الجرام، وهي اتفاق جيد بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب، لتنظيم تحصيل الضريبة"، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية"

واعتبرت الشعبة أن قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام، وبالتالي فإن الفئات المعنية بسداد تلك الضريبية هم التجار خصوصا و أن سعرالضريبة ثابت منذ

سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

الاهتمام بالذهب

ويمثل الذهب اهتماما كبيرا لدي المتابعين خصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا وأن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

سعر المصنعية

يتم تحديد سعر المصنعية للذهب بنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري، والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب التي تزن ما يقار 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، إذ تختلف تسعيرة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

ورقة في المؤتمر الاقتصادي

و علي سياق متصل نشر اتحاد الصناعات المصرية ورقة بحثية حول التخديات التي تواجه قطاع الذهب وآليات العمل علي حلها تمهيدا لعرضها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي المقرر انطلاقه اليوم الأحد بما ينعكس علي زيادة الصادرات السنوية لمصر بمقدار 100 مليار دولار سنويا.

و بحسب ما ذكرته الشعبة فإنه من المقرر عرض مقترح إلغاء رسوم التثمين على صادرات المشغولات الذهبية، والمقرر بنحو 0.5 % من سعر جرام الذهب، ما يسهم في تعزيز حجم صادرات مصر من المشغولات الذهبية، في ظل تراجع التصدير خلال السنوات الماضية.

مركز إقليمي لتداول الذهب

وعلي سياق متصل علقت شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الاقتصاد العالمي نقصًا في سلاسل الإمداد، نتيجة تلاحق الأزمات بداية من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتبرت الشعبة في تقرير صادر عنها أن الفرصة قد أصبحت مواتية أمام مصر لتتحول لمركز إقليمي، ولوجستي في صناعة الذهب والمجوهرات، بحكم موقعها الاستراتيجي، وتنفيذ الدولة لمشروعات البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، بغرض تعزيز وجذب الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية.

وذكرت الشعبة أن تكلفة تصنيع المشغولات الذهبية ارتفعت مع تحميل المنتج رسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة، ورسوم تثمين بنحو 0.5 % من سعره، يفقد المنتح المحلي فرصة المنافسة بالأسواق الخارجية، ويحد من مشاركة قطاع الذهب في تعزيز حجم الصادرات المصرية.





