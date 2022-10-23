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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا البلتاجي: طاهر محمد طاهر كان يستحق الطرد في تدخله على قدم باسم مرسي

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

أكد رضا البلتاجي الخبير التحكيمي أن طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي يستحق الطرد بعد تدخله القوي على قدم باسم مرسي لاعب الإسماعيلي خلال مواجهة الفريقين في الجولة الأولى من الدوري.
 

قال رضا البلتاجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "التحكيم المصري حاليا متطور مقارنة بالماضي، وإذاعة الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل كل أسبوع غير منطقية وقد تتسبب في أزمات ولا يمكن الدفاع عن الحكام باستمرار أو الإعلان عن العقوبات التي تُوقع على الحكام"
 

وتطرق رضا البلتاجي للحديث عن تدخل طاهر محمد طاهر على قدم باسم مرسي لاعب الإسماعيلي في مواجهة الجولة الأولى: "طاهر محمد طاهر من خلال رؤيتي للعبة كان رايح يأذي بتدخله القوي على قدم باسم مرسي وبالتالي يستحق الطرد"

تحليل كلاتنبيرج لـ الحالات التحكمية في الدوري المصري

أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، عن تحليل كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام للحالات التحكيمية المثيرة للجدل خلال الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لـ كلاتنبيرج لتحليل تلك الحالات التحكيمية .

وأكد كلاتنبيرج، صحة قرار الحكم في واقعة طرد طاهر محمد طاهر نجم الأهلي أمام الإسماعيلي عقب الاعتداء على لاعب الإسماعيلي بدون كرة .

وقال رئيس لجنة الحكام، إن قرار الحكم صحيح في عدم احتساب ضربة جزاء للزمالك امام سموحة .

وأضاف كلاتنبيرج، أن قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء البنك الأهلي أمام فاركو صحيح أيضا. 

باسم مرسي الاسماعيلي الأهلى طاهر محمد طاهر كلاتنبيرج

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