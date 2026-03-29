ضربات استباقية تحمي الوطن..تيسير مطر يشيد بيقظة الداخلية والأمن الوطني في مواجهة الإرهاب

توجه النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني على جهودهم المكثفة وضرباتهم الاستباقية الحاسمة التي تستهدف إحباط العمليات الإرهابية، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس درجة عالية من الجاهزية والاحترافية في حماية أمن الوطن والمواطن.

وأكد مطر أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية يأتي في إطار استراتيجية متكاملة تعتمد على الرصد المبكر والتحرك السريع، وهو ما أسهم في توجيه ضربات موجعة للعناصر الإرهابية وإفشال مخططاتها قبل أن ترى النور، بما يعزز من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد.

وأشاد رئيس حزب إرادة جيل بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية بشأن التعامل مع حركة “حسم” الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذا البيان يعكس كفاءة عالية في التعامل مع التهديدات الأمنية، وقدرة قوية على تفكيك الشبكات الإرهابية وكشف تحركاتها بدقة.

وأضاف أن النجاحات المتتالية التي تحققها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في دحر الإرهاب وتجفيف منابعه، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدولة وصون أمن وسلامة المواطنين.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الشعب المصري يقدر تضحيات رجال الشرطة ويقف داعمًا لهم في مواجهة قوى الشر، مشددًا على أن مصر ستظل قوية ومتماسكة بفضل وحدة شعبها ويقظة مؤسساتها الوطنية.