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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية بأسيوط

صدى البلد

تستقبل محافظة أسيوط صباح غد الإثنين قافلة حماية اجتماعية يوفرها صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية في عدد من قرى ونجوع المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف أنشطة الصندوق لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستهدفة في المناطق الأكثر احتياجا.


وسينفذ الصندوق من خلال القافلة عددا من أنشطة مبادراته للحماية الاجتماعية ومنها مبادرة دكان الفرحة ومبادرة بالهنا والشفا فضلا عن متابعة تجهيز المستشفيات العامة بأجهزة الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال المبتسرين وذلك على مدار ٤ أيام بالتنسيق مع محافظة أسيوط و بالتعاون مع جمعية الأورمان وبنك الكساء المصري.


وسيعقد فريق عمل الصندوق مساء اليوم اجتماعا تنسيقيا مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال القافلة وتنظيم فعالياتها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه

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