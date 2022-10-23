الغلابة بيفرحوا.. أحدث وأرخص هواتف أوبو وشاومي من فئة الـ 1000 جنيه

بعد زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية التي نعاني منها جميعا هذه الأيام، يسعى الكثير من الناس إلى ترشيد نفقاتهم واستغلالها في السلع الرئيسية بشكل كبير بدلا من الأشياء الأخرى، ولعل شركات تصنيع الهواتف الذكية أدركت ذلك فقامت بمراعاة إصدار هواتف للمبتدئين بأسعار رمزية في السوق العالمي بفئة 2000 جنيه من شاومي وأوبو وموتورولا، فجميعها شركات رائدة تنافس بعضها البعض.

ولذلك سنوضح أرخص الهواتف الذكية التي تم إطلاقها الفترة الماضية التي تعد مناسبة جدا للاستخدام اليومي البسيط:

هاتف موتورولا Moto E22

يحتوي هاتف موتورولا Moto E22s على شاشة نوع LCD عالية الدقة قياس 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز .

ويأتي الهاتف الذكي موتورولا Moto E22 مزودًا ب 3 كاميرات ، منها كاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة 5 ميجابكسل ، مع كاميرا أساسية بدقة 16 ميجابكسل في الخلف متصلة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويعمل هاتف موتورولا Moto E22 بواسطة معالج Helio G37 SoC ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، كما يوجد فتحة لبطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت.

الغلابة بيفرحوا..أحدث وأرخص هواتف أوبو وشاومي من فئة الـ 2000 جنيه

يحصل هاتف موتورولا Moto E22 على معيار IP52 لمقاومة الماء والغبار ويتميز بقارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب.

ويعمل هاتف Moto E22 بواجهة المستخدم MyUX، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، وزودت موتورولا الهاتف، ببطارية بقوة 4020 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات، ويمتاز الهاتف بفتحة لبطاقة microSD، وفلاش LED، مكبرات صوت استريو مزدوجة ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر،ومنفذ شحن USB-C.

ويتوفر هاتف موتورولا Moto E22، باللوان الأسود والأزرق، مقابل سعر يبدأ من 140 يورو (أي ما يقرب 2700 جنيه مصري)، للنسخة الأساسية.

هاتف Oppo A17k

يتم تشغيل هاتف أوبو الجديد Oppo A17k، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك من نوع Helio G35، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع.

تضمن الهاتف شاشة بقياس 6.56 بوصة، من نوع LCD، بجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

وجاء هاتف أوبو Oppo A17k، بكاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، تدعم ميزة الضبط التلقائي للصور، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

الغلابة بيفرحوا..أحدث وأرخص هواتف أوبو وشاومي من فئة الـ 2000 جنيه

ويحتوي هاتف أوبو الجديد Oppo A17k، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 12.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12.

ويتميز الهاتف بدعما لمقاومة رذاذ الماء وفقا لمعيار IPX4، وقارئ لبصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، ومنفذ شحن USB-C، ومقبس لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر.

ويتوفر هاتف Oppo A17k للبيع في الهند عبر متجر أوبو الالكتروني، مقابل سعر حوالي 127 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2500 جنيه مصري).

هاتف شاومي Redmi A1+

يأتي هاتف شاومي Redmi A1+ بشاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض HD+، ودقة 1600 × 720 بكسل.

يحتوي هاتف شاومي Redmi A1 + على مستشعر كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، ويتميز بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8+ 2 ميجابكسل، مع فلاش LED.

ويتم تشغيل الهاتف الذكي الجديد من شاومي، بواسطة معالج مقبول للفئة السعرية والإعدادات، ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك، من نوع Helio A22، إلى جانب ما يصل إلى 2 أو 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، ويحتوي + Redmi 10A على ما يصل إلى 32 جيجابايت من مساحة تخزين الداخلية المدمجة.

الغلابة بيفرحوا..أحدث وأرخص هواتف أوبو وشاومي من فئة الـ 2000 جنيه

ويتمتع هاتف شاومي ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن القياسي بقدرة 10 وات.

ويعمل هاتف شاومي Redmi A1+، بنظام التشغيل أندرويد 12، بدون واجهة المستخدم MIUI، إذ يحتوي على إصدار "Go Edition"، المصمم للهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة، والذي زودته جوجل بميزات أندرويد القياسية.

يبدأ سعر هاتف شاومي Redmi A1+ من 7000 روبية هندية للإصدار الأساسي (أي ما يعادل 1700 جنيه مصري)، بينما لا توجد أي تفاصيل حول سعره في السوق المصري.