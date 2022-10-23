نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نوجزها في النشرة الدينية.
النشرة الدينية.. حكم أخذ منشطات عند العمل الشاق أو العلاقة الزوجية.. حقيقة أن النبي حي في قبره.. وقصة تكريم 500 من حفظة القرآن بالجيزة
حكم أخذ منشطات في حال العمل الشاق أو العلاقة الزوجية.. شاهد رد المستشار السابق للمفتي
حقيقة أن النبي حي في قبره.. علي جمعة يكشف عنها
دعاء الرعد والبرق والمطر.. 20 كلمة أفضل ما قالها النبي و210 أدعية مستجابة
حديث نبوي سبب في تفريج الهموم والكروبات.. عليكم به
حج واعتمر وأنت في بيتك بعمل بسيط .. اغتنمه ولا تتركه
حكم الاستلاف والاقتراض لسداد الدين.. متى يصبح إغراقا محرما؟
ماذا يفعل من يشك دائما في عدد ركعات الصلاة ؟ الإفتاء تقدم حلولا
مشهد مهيب.. القصة الكاملة لتكريم 500 من حفظة القرآن الكريم بالجيزة
حكم أخذ منشطات في حال العمل الشاق أو العلاقة الزوجية حقيقة أن النبي حي في قبره دعاء الرعد والبرق والمطر حديث نبوي سبب في تفريج الهموم والكروبات حج واعتمر وأنت في بيتك بعمل بسيط حكم الاستلاف والاقتراض لسداد الدين ماذا يفعل من يشك دائما في عدد ركعات الصلاة القصة الكاملة لتكريم 500 من حفظة القرآن الكريم بالجيزة دعاء المطر للرزق والشفاء العاجل