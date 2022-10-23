حكم أخذ منشطات في حال العمل الشاق أو العلاقة الزوجية.. شاهد رد المستشار السابق للمفتي

يعتقد كثير من الشباب بأن أخذ منشطات بأنها ستقويه ولكن في كثير من الأحيان تؤدي إلى كوارث منهم من يموت في الحال ومنهم من يكتب الله له عمر جديد فعلى الشباب الامتناع عن هذه الأشياء حتى لا تؤدي بهم لحال لا يحمد عقباه.

من جانبه نلقى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، سؤالًا مضمونه،" حكم أخذ المنشطات في حال العمل الشاق أو العلاقة الزوجية"؟.

حكم أخذ منشطات في حال العمل الشاق أو العلاقة الزوجية

ليجيب “عاشور” قائلا:" يوجد أبحاث ودراسات تقول، ان هذه الأشياء التي يظن الإنسان أنها تقوي الشهوة أو أنها تقوية بنواحي، فإنها تضر الإنسان على المدى المتوسط ويحد من خلالها نتائج عكسية.

وأشار الى ان الإنسان بعدما يظن ان هذا تقوية يرى نفسه يحدث له ارتعاش ويؤثر على المخ وعلى الدورة الدموية، منوها الي أن يوجد من خلالها عشرة أشياء مضرة بالإنسان.