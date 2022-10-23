مشهد مهيب.. القصة الكاملة لتكريم 500 من حفظة القرآن الكريم بالجيزة

في مشهد مهيب حاز على إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صنعه مركز شباب قرية غمازة الكبرى بالصف، حينما نظم حفل كبير لتكريم حفظة القرآن الكريم والبالغ عددهم نحو 500 حافظ، وسط حشد كبير من أهالى المكرمين بلغ ما يقرب من 15 ألف شخص، الذين غمرتهم السعادة برؤية أبنائهم فى هذا التكريم.

تكريم قرية بالجيزة 500 من حفظة القرآن الكريم

علماء الأزهر الشريف

شهد التكريم، عدد من علماء الأزهر، من بينهم الشيخ ابراهيم الهدهد رئيس جامعة الازهر سابقا، والشيخ احمد كريمة استاذ الشريعة بجامعة الازهر، والدكتور محمد الشرقاوى رئيس لجنة المصحف بمجمع البحوث الاسلامية، وغيرهم من العلماء والائمة، ومحمد فصيح مدير إدارة الشباب والرياضة بالصف، بالجيزة،وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

تكريم قرية بالجيزة 500 من حفظة القرآن الكريم

تعليق وزير الشباب على مشهد تكريم حفظة القرآن الكريم

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب الآن أصبح لها دور حيوي وفعال داخل الأسرة المصرية، كونها باتت مراكز تنمية مجتمعية تقدم العديد من النشاطات لكافة فئات المجتمع المحلى وما يصاحب ذلك من رفع الوعى الاجتماعى والدينى والاقتصادى والثقافى والفنى، مشيرا إلى ان رؤية وزارة الشباب والرياضة وأهدافها استنبطت من رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية، في النهوض بالإنسان المصري، وبالأسرة المصرية كونها الركيزة الاساسية لبناء المجتمعات القوية الواعية.

تكريم قرية بالجيزة 500 من حفظة القرآن الكريم

وتابع، صبحى، خلال بيان صحفى أصدرته وزارة الشباب والرياضة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائما ما يدعو الى محاربة الفكر الارهابى بالفكر السليم المستنير، وتجديد الخطاب الدينى والفهم الحقيقى لصحيح الدين، ولم ندخر جهدا كوزارة شباب ورياضة،وثيقة الصلة بكل اسرة مصرية، وقمنا بعقد اوجه تعاون متعدده مع مؤسسات المجتمع المدنى والوزارات المختلفة لإحداث تكامل حقيقي لتنفيذ رؤية القيادة السياسة.

تكريم قرية بالجيزة 500 من حفظة القرآن الكريم

مكانة حفظة القرآن الكريم

وفي المقابل قال، رئيس جامعة الأزهر سابقا، الشيخ ابراهيم الهدهد، ان الذى يحفظ القران بحق ويعمل به، يكون من أفضل العناصر انتماء لهذا الوطن، فنحن اليوم لا نكرم الابطال المتفوقين، بل نُكرم بهم فهم أهل الله وخاصته، مشيدا بدور وزارة الشباب والرياضة في التعاون الفعال والايجابي مع مؤسسات المجتمع المدني لإخراج هذه الصورة المشرفة لبلدنا الحبيب مصر وللأمة كلها.

تكريم قرية بالجيزة 500 من حفظة القرآن الكريم

جوائز حفظة القرآن الكريم

يذكر أن هذا الحفل يأتي في نسخته الخامسة عشر "١٥" والذي ينظمه مركز الشباب سنويا، وتضمن التكريم ايضا رحلات عمرة ومبالغ مالية كجوائز للمراكز الأولى، وذلك بالتعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة مع احد مؤسسات المجتمع المدني المعتمدة من قبل وزارة التضامن.