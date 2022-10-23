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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أفضل طريقة لمضاعفة الحسنات عند قراءة القرآن.. علي جمعة يكشف عنها

صدى البلد

قراءة القرآن الكريم ، من أفضل الطاعات والعبادات وثوابها عظيم جدا ، لأن كل حرف تقرأه بجسنة والحسنة بعشرة أمثالها ، وقال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قراءة الحرف الواحد في القرآن بعشر حسنات فإذا كان الشخص يقرأ بالنظر فقط فيحصل على عشر حسنات عن الحرف الواحد، وإذا كان يقرأ بالنظر والصوت معا فيحصل على عشرين حسنة عن الحرف الواحد، وثلاثون حسنة عند السماع مع النظر والقراءة بصوت.

وأضاف "جمعة" خلال إجابته على سؤال ورد الى صفحته الشخصية يقول صاحبه: "أقرأ القرآن بالنظر من غير التلفظ بالكلمات فهل لي ثواب على ذلك؟ يجوز لك أن تقرأ بالنظر فقط ولا بأس ولكن لن تأخذ مثل ثواب من قرأ بصوت وسمع ورتل".

حكم قراءة القرآن أثناء النوم على الفراش .. سؤال ورد الى دار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك .

وأجاب الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال رده على سؤال" هل يجوز للإنسان قراءة القرآن وهو مستلقي على الفراش" انه امر جائز شرعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم  كان يذكر الله في كل حالاته إلا إذا كان على جنابه.

وأضاف أنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن ويذكر الله في جميع أحواله سواء كان قائما او قاعدا أو نائما وذلك لقوله تعالى «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ » منوه الى انه يستحب قراءة القرأن والشخص على وضوء .

قراءة القران الكريم علي جمعة قراءة القرآن وهو مستلقي على الفرا

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