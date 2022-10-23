حرب نفسية| الطاقة الذرية الإيرانية تعترف باختراق بريد إحدى شركاتها وصحة المنشور

أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، اختراق بريد إحدى شركاتها وصحة الرسائل المنشورة منه.

ووفقا لتقارير إعلامية، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن خادم البريد الإلكتروني التابع لإحدى شركاتها الفرعية تم اختراقه من دولة أجنبية، مما أدى إلى نشر بعض الرسائل الإلكترونية على الإنترنت.

وأكدت إدارة الدبلوماسية العامة والمعلومات في منظمة الطاقة الذرية أنه: "تم اتخاذ هذه الخطوة بهدف جذب انتباه الرأي العام".

وقالت الإدارة إنه "تم نشر هذه البيانات بهدف جذب الانتباه العام"، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تأتي في إطار "الحرب النفسية ولا قيمة لها".

قراصنة ينشرون بيانات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال"، قد أعلنت أمس السبت أن مجموعة (بلاك ريوارد) للقرصنة نفذت تهديدها ونشرت بيانات لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية الإيرانية بعد اختراقها.

وأوضحت القناة الإيرانية أن الوثائق التي نشرتها مجموعة القرصنة تضم عقود الشركة الإيرانية مع شركاء محليين وأجانب وجداول زمنية إدارية وتشغيلية لمحطة بوشهر النووية.

وأضافت أن الوثائق تضم أيضا جوازات سفر وتصاريح دخول متخصصين إيرانيين وروس للمحطة النووية الواقعة بجنوب إيران.

وكانت مجموعة قراصنة "بلاك ريوارد"، الجمعة الماضية، أعلنت أنها تمهل النظام الإيراني 24 ساعة للإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات السلمية.