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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يضع المنيا على خريطة السياحة العالمية.. اقتراب حلم الانتهاء من المتحف الآتونى

المتحف الاتونى بالمنيا
المتحف الاتونى بالمنيا

“الحلم اقترب تحقيقه خلال الشهور القليلة القادمة” هكذا أعلن الدكتور أحمد حميدة مدير المتحف الآتونى بالمنيا والمشرف العام على المتاحف الاقليمية.

وأضاف الدكتور حميدة أن المتحف الآتوني يعد أحد أكبر المشروعات الثقافية والأثرية في محافظة المنيا وصعيد مصر بالكامل ويتميز بكونه يعتني بفترة تاريخية من أهم الفترات التاريخية في مصر القديمة وهي فترة العمارنة ويعتبر من المتاحف التي تربط المواقع الأثرية بالمتاحف كما له أهمية في رفع الوعي السياحي والأثري لدى أهالي المنيا و التنمية السياحية على مستوى المحافظة حيث سيسهم افتتاح المتحف في وضع محافظة المنيا على خريطة السياحة العالمية وخاصة في ظل ما تتمتع به هذه المحافظة من مقومات سياحية وأثرية كبيرة.

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وأوضح مدير المتحف الآتونى أن فكرة إنشاء المتحف ترجع إلى عام 1979 واتفاقية التوأمة بين مدينتي المنيا وهليدزهايم الألمانيه كتوثيق لتاريخ الفراعنة في المنيا وقصة مدينة "أخت تون" المعروفة بتل العمارنة وقصة الملك إخناتون مع الملكة نفرتيتي وفكرة توحيد الآلهة بهذه المدينة التي عاش فيها الملك " إخناتون" ليكون هذا المتحف أحد أهم الجوانب الثقافية لتلك الاتفاقية وتبادل الثقافات بين البلدين وليساعد بقوة في دعم الحركة السياحية والثقافية بالمحافظة.

وأضاف أن العمل بالمتحف بدأ في عام 2003 وكانت معدلات الإنشاءات عالية جدا خلال تلك الفترة وبسبب أحداث يناير  2011 توقف العمل بالمتحف الا ان القيادة السياسية ووزارة السياحة والآثار ألقت الضوء على المتحف من جديد وأعدت خطة سريعة للانتهاء من المتحف خلال الأشهر المقبلة تمهيدا للافتتاح الرسمي.

وأشار إلى ان المتحف مقام على مساحة 103 آلاف متر مربع ويضم مبنى هرمي رئيسي على مساحة 5 آلاف متر مربع وارتفاع 54 مترا  بالإضافة إلى إنشاء 14 قاعة للعرض المتحفي.

كما يضم المتحف قاعة للعروض المسرحية والسينمائية وقاعة مؤتمرات بالإضافة إلى مكتبة أثرية ومنطقة بازارات ولاند سكيب على 70 ألف متر ليكون متنزها ومتنفسا لأهالي المحافظة ومراسٍ سياحية وكافتريات ممشي سياحي بطول 600 متر بالإضافة إلى مبنى للترميم ومبنى إداري.

وأشار إلى أن اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي تعمل على قدم وساق لاختيار القطع الأثرية الخاصة بالمتحف كما يضم المتحف قاعة مخصصة للمنيا تحت عنوان " المنيا عبر العصور" لاستعراض تاريخ العمارنة وفلسفة العمارنة الديانة الآتونية .

يشار إلى أن الآتوني بالمنيا قد احتفل بمرور 200 سنة على نشأة علم المصريات بتنظيم احتفالية ومعرض بعنوان "حجر رشيد.. نقوش غيرت التاريخ" بالتعاون مع نادي المنيا الرياضي وتم تصميم عدة مستنسخات أثرية على رأسها مستنسخ حجر رشيد "بنسبة واحد إلى واحد" وفيلم وثائقي وأعمال فنية. 

المتحف الآتوني بالمنيا
المتحف الآتوني بالمنيا
المتحف الآتوني بالمنيا
المتحف الآتوني بالمنيا
IMG_20220927_192726
IMG_20220927_192726
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