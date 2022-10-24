عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صابرين تكشف أسباب اعتذارها عن فيلم مهمة فى سهل حشيش

صابرين
صابرين

كشفت الفنانة صابرين عن اسباب اعتذارها عن المشاركة فى فيلم “ مهمة فى سهل حشيش ” ، الذى كان من المقرر ان تشارك فى بطولته . 

وقالت صابرين فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : اعتذرت عن المشاركة فى بطولة فيلم مهمة فى سهل حشيش لانني  شعرت أن الدور متقارب مع دوري في فيلم " هاشتاج  تتجوزيني"، المقرر طرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة .

وأشارت صابرين إلي أنها مشغولة بالتحضير حالياً لفيلم سينمائي أخر ستبدأ في تصويره خلال الفترة القادمة.

أعمل اية ؟

أكدت الفنانة صابرين سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن مسلسل اعمل ايه والذي يعرض حاليا علي إحدى القنوات الفضائية . 

وقالت صابرين في تصريحات لصدي البلد : هناك العديد من العوامل العديدة دفعتني للموافقة على العمل لعل أبرزها تعاوني مع  الفنان خالد الصاوي، الذى سبق وشاركت معه في عدد من الأعمال المهمة مثل ليالينا 80 وأم كلثوم.

وأضافت أن العمل من تأليف الكاتب الكبير محمد الحناوي، وكنا نتمني العمل معاً منذ 4 سنوات ،  كما ان العمل يحمل توقيع المخرج المبدع أحمد عبد الحميد الذى كنت أتمنى العمل معه بالإضافة لشركة سنيرجي، التي سبق وتعاونت معها في عدد من الأعمال التي عرضت خارج الماراثون الرمضاني  .

وتضيف صابرين قائلة : هذا بجانب أن شخصية إيناس التي ألعبها داخل الاحداث دخلت قلبي منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو، فقد شعرت انها نموذج للمرأة المصرية بكل ما فيها من جمال وطيبة. 

وتستكمل صابرين : مسلسل اعمل أيه يطرح العديد  من القضايا الاجتماعية التي التي تشغل الأسرة بكل أفرادها سواء الام او الاب مثل قضايا المدارس وماسبيرو والسوشيال ميديا.

صابرين الفنانة صابرين خالد الصاوي الفنان خالد الصاوي مهمة في سهل حشيش مسلسل أعمل إيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

17 مليون دولار| نوال الزغبي: الحمد لله رصيدي بقى صفر بالبنوك

بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

أحدهما معشوق الجماهير.. نجم الزمالك ينتقل إلى ناد درجة رابعة | والثاني في الطريق

الكيلو بـ27 جنيها| مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري.. ماذا يفعل كولر ؟

غياب صخرة الوسط.. صدمة لجهاز الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

القوى العاملة: 5 آلاف فرصة عمل لجميع المؤهلات في الشرقية.. تفاصيل

أول هندي يرأس حكومة بريطانيا .. من هو ريشي سوناك؟

هيئة اقتصادية.. وزير التعليم العالي: 10 جامعات تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص

أيمن حفني يكشف حقيقة انضمامه لأحد أندية القسم الرابع

منافسته تنسحب.. ريشي سوناك رئيسًا للحكومة البريطانية

ريتشي سوناك رئيسًا لوزراء بريطانيا بعد انسحاب المنافسة الوحيدة بيني موردونت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها اتغيرت.. هنا الزاهد تثير الجدل بصور الجديدة من مهرجان الفضائيات| شاهد

علامة تظهر في جسد أمريكية وتفاجئ بأنها مرض قاتل.. شاهد

بجيبة ملفتة للأنظار.. ياسمين الخطيب تتألق في إطلالة جديدة.. شاهد

لمواجهة الخمول والاكتئاب .. أكلات تزيد الرغبة الحميمية العاطفية للزوجين

فيديو

إدوارد لـ صدى البلد : هتشوفوا شغل جامد في "حضرة العمدة"

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

تغطية خاصة لـ أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

السيسي يصدر قرارا بالعفو عن زياد العليمي| ردود أفعال إيجابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ