صابرين تكشف أسباب اعتذارها عن فيلم مهمة فى سهل حشيش

كشفت الفنانة صابرين عن اسباب اعتذارها عن المشاركة فى فيلم “ مهمة فى سهل حشيش ” ، الذى كان من المقرر ان تشارك فى بطولته .

وقالت صابرين فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : اعتذرت عن المشاركة فى بطولة فيلم مهمة فى سهل حشيش لانني شعرت أن الدور متقارب مع دوري في فيلم " هاشتاج تتجوزيني"، المقرر طرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة .

وأشارت صابرين إلي أنها مشغولة بالتحضير حالياً لفيلم سينمائي أخر ستبدأ في تصويره خلال الفترة القادمة.

أعمل اية ؟

أكدت الفنانة صابرين سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن مسلسل اعمل ايه والذي يعرض حاليا علي إحدى القنوات الفضائية .

وقالت صابرين في تصريحات لصدي البلد : هناك العديد من العوامل العديدة دفعتني للموافقة على العمل لعل أبرزها تعاوني مع الفنان خالد الصاوي، الذى سبق وشاركت معه في عدد من الأعمال المهمة مثل ليالينا 80 وأم كلثوم.

وأضافت أن العمل من تأليف الكاتب الكبير محمد الحناوي، وكنا نتمني العمل معاً منذ 4 سنوات ، كما ان العمل يحمل توقيع المخرج المبدع أحمد عبد الحميد الذى كنت أتمنى العمل معه بالإضافة لشركة سنيرجي، التي سبق وتعاونت معها في عدد من الأعمال التي عرضت خارج الماراثون الرمضاني .

وتضيف صابرين قائلة : هذا بجانب أن شخصية إيناس التي ألعبها داخل الاحداث دخلت قلبي منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو، فقد شعرت انها نموذج للمرأة المصرية بكل ما فيها من جمال وطيبة.

وتستكمل صابرين : مسلسل اعمل أيه يطرح العديد من القضايا الاجتماعية التي التي تشغل الأسرة بكل أفرادها سواء الام او الاب مثل قضايا المدارس وماسبيرو والسوشيال ميديا.