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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة نورا علي تشارك بالجلسة الـ١٢ بالمؤتمر الاقتصادي.. وتطالب بزيادة الغرف الفندقية

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

شاركت النائبة نورا علي، مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، في فعاليات الجلسة ال١٢ بالمؤتمر الاقتصادي تحت عنوان (خريطة طريق الوصول إلى ٣٠ مليون سائح).


جاء ذلك بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والفريق محمد حلمي وزير الطيران، ومجموعة من الخبراء ومستثمري ومسؤولي السياحة..


واستعرض وزير السياحة أبرز التحديات التي قد تقف عائقا أمام تنفيذ خارطة الطريق للوصول إلى 30 مليون سائح، وذلك من خلال الورقة البحثية التي أعدتها الوزارة.


كما ألقى الوزير الضوء على عناصر قوة القطاع لتعظيم الاستفادة منه اقتصاديًا وتحقيق نسب نمو مطردة في تدفق الحركة تزيد على 25% سنوياً سعيًا نحو اجتذاب نصيب مصر العادل في حركة السياحة.


واستعرض وزير الطيران عددًا من الموضوعات المتعلقة بمنظومة الطيران وسبل توفير كافة التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، وخطة تطوير المطارات وزيادة الحركة الجوية القادمة.


ومن جانبها أكدت النائبة نورا علي، أهمية قطاع السياحة كونه مكون رئيسي من مكونات الجمهورية الجديدة وركيزة من ركائز اقتصادها القومي، ومحور نهضتها وأداة فعالة في تنمية المجتمع.


وأوضحت نورا علي، أن السياحة تعد مقياسا لحضارة الدول وحجم ارثها التاريخي والثقافي ومستواها الاقتصادي والاجتماعي، وعنصر أساسي من عناصر النشاط الاقتصادي في الدول المختلفة..


وتقدمت نورا علي، بعدد من المقترحات منها؛ زياده أعداد الغرف الفندقية لتناسب حجم خطة جذب ٣٠ مليون سائح، وتقديم حزم تحفيزية للمستثمرين.

وزير السياحة وزير الطيران وزير السياحة والاثار استثمارات الاستثمارات قطاع السياحة

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