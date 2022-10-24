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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عنده مدير أعمال ويظهر بالقنوات بمقابل.. مفاجأة عن عامل "واقعة محل الكشري"

لجمع الفلوس..مخرج
لجمع الفلوس..مخرج يفجر مفأجاة عن عامل نظافة محل الكشري

كشف مخرج ومدير شركة تسويق، عن مفأجاة بشأن عامل نظافة واقعة محل الكشري الشهيرة والتي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي في حالة غضب عارمة خلال الساعات القليلة الماضية.

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مفأجاة عن عامل نظافة محل الكشري  

وقال المخرج ومدير شركة التسويق مؤمن نور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «تواصلت معاه عشان يطلع في حلقه في قناة معينة، شركتي ماسكلها السوشيال ميديا، قالي: أنا عندي مدير أعمال وبأخد فلوس عشان أطلع في أي لقاء والمكالمة معايا».

وأوضح مؤمن نور: « رقم 1: أنا مكنتش هتكلم عنه بس لقيت إنه عمل كده مع أكتر من حد، رقم 2 : كنت معترض جداً علي ظهوره في القناة وشايف إنه فيه نماذج أهم، ولكنهم أصروا عشان كده كلمته وده شغلي، رقم  3 : كل اللي كان بيعمله تمثيل وعرفت إنه مش عامل نظافة».

جدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي  ضجت بالغضب بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر طرد أحد عمال النضافة من أحد مطاعم الكشري الشهيرة.

دخل أحد عمال النظافة مرتديا الزي الرسمي المخصص لعمله في جمع القمامة وتنظيف الشوارع، إلى أحد مطاعم الكشري الشهيرة رغبة منه في تناول وجبة كشري للغداء، وما إن قام بدفع قيمة علبة كشري بسعر 15 جنيها، فوجئ بأن أحد العاملين بالمطعم يطرده من المطعم بسبب ملابسه.

 وكان تعليق عامل النظافة على طرد أحد العاملين بمطعم كشري شهير له من المطعم«إحنا بنلم زبالتهم»، مؤكدا أنه دفع ثمن علبة الكشري وكان ينتظر الحصول على علبته كغيره من زوار المطعم.

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