تشافي : مواجهة بايرن ميونخ انتقامية.. وهذا ردي على تصريحات مورينيو

أكد تشافي هيرينانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن مواجهة بايرن ميونخ، المقرر لها، غدا الأربعاء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ستكون ثأرية بالنسبة للبلوجرانا.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بايرن ميونخ:" مواجهة ستكون مباراة انتقامية لنا، يجب أن لا نفقد تركيزنا الذهني، بعد خسارة الكلاسيكو، بدأ الأمر وكأنها كارثة، واستعدنا المشاعر بالفوز على فياريال وبلباو وبأداء جيد، علينا أن نواصل ذلك، ونظهر انه يمكننا أن ننافس ضد اندية مثل بايرن ميونخ".

وأضاف:" لدينا أمل قليل ولا يمكننا فقدانه، لكن الأمر المؤسف أن التأهل ليس بأيدي برشلونة، من المؤسف عدم حصدنا لنقاط في ميلان وميونخ".

تابع تشافي:" سنتابع مباراة إنتر ميلان ضد فيكتوريا بلزن من داخل غرفة الملابس".

واصل تشافي:" أقول لجماهير برشلونة، نحتاجكم ونحتاج دعمكم رغم ما يحدث، علينا تقديم أفضل ما لدينا في أرض الملعب".

وعن تصريحات جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، حول اقتراب بعض الفرق الكبيرة من الهبوط إلى الدوري الأوروبي، أجاب:" ليس لدي ما أقوله، ولكن إذا اضطرنا للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي سنلعب من أجل الفوز باللقب".

وكان مورينيو قال “مؤخرا”:" أسماك القرش التي فشلت في الاستمرار بدوري أبطال أوروبا، ستلعب في الدوري الأوروبي بكل قوتها، سيكون الأمر ممتعا".

ويحتاج برشلونة للفوز على بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن، مع تعثر إنتر ميلان أمام فيكتوريا بلزن وبايرن ميونخ، سواء بالهزيمة أو التعادل، من أجل التأهل لدور الـ 16، وهي مهمة تبدو شبه مستحيلة.

ترتيب المجموعة الثالثة:



1- بايرن ميونخ : 12 نقطة

2- إنتر ميلان : 7 نقاط

3- برشلونة : 4 نقاط

4- فيكتوريا : 0 نقاط