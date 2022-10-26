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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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200 مليار درهم مبيعات عقارية في الأفق بـ دبي .. المستثمرون المصريون يخطون بقوة إلى السوق الإماراتي مستقبلا

صدى البلد


عزمي: 

أتوقع دخول المستثمرين المصريين بكثافة إلى السوق الإماراتي خلال الفترة المقبلة
 الشيتي:

مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمارات في مجال الأوراق المالية
 السويدي:

 نقوم بإنشاء محطة بطاقة ١٠٠٠ ميجا وات بمدينة العوير الإماراتية

 

عقدت ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية، جلسة بعنوان «نجاحات مصرية في الإمارات»، بحضور عماد عزمي، مدير شركة عزمي العقارية القابضة، ومصطفى الشيتي، الرئيس التنفيذي فرع هيرميس الإمارات، وأدارها الإعلامي محمد سالم.
وقد أكد عماد عزمي، مدير شركة «عزمي العقارية القابضة»: «أن العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجًا مضيئاً للعلاقات الثنائية بين الدول الشقيقة والصديقة، وهذا انعكس صداه وأثره في مختلف القطاعات والمجالات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي».


وقال عزمي خلال كلمته في الجلسة: «إن أنظار العالم خاصةً الدول الأوروبية تتجه نحو مدينة دبي للعيش بها تارة والاستثمار العقاري داخلها تارة أخرى، باعتبارها مدينة حاضنة للعديد من المقومات، أبرزها توافر الأمن والأمان والبنية التحتية القوية والقوانين الاستثمارية المرنة».


وتوقع مدير شركة «عزمي العقارية القابضة»: «تجاوز مبيعات القطاع العقاري داخل مدينة دبي الـ 200 مليار درهم، ودخول المستثمرين المصريين بكثافة السوق الإماراتي خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاتفاقات الموقعة بين الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات».


وأضاف عماد عزمي: «أن مصر من أفضل الأسواق الاستثمارية بمجال العقارات في الفترة الحالية، نظرًا لأن عدد سكانها يبلغ حاليًا 107 ملايين مواطن، وذلك للعديد من الاعتبارات، أهمها توافر البنية التحية القوية خاصة بالمُدن الجديدة، والتسهيلات الكبرى التي توفرها أجهزة الدولة المصرية للمستثمرين، بالإضافة إلى أن أسعار مواد البناء مناسبة بالمناسبة للأسعار في باقي الدول».


من جانبه، أكد مصطفى الشيتي، الرئيس التنفيذي فرع «هيرميس الإمارات»: «أن شركة هيرميس بدأت عملها بدولة الإمارات الشقيقة منذ 20 عامًا من خلال تأسيس مكتب صغير للأوراق المالية، والآن حققنا نجاحات كبيرة بالإمارات ولدينا أكثر من 150 موظفًا، ويرجع السبب الرئيسي لنجاح شركة هيرميس بدبي هو أن الإمارات تعتبر بيئة جاذبة للاستثمارات المالية العالمية».


وقال الرئيس التنفيذي فرع هيرميس الإمارات: «في الأونة الأخيرة لاحظنا أن هناك إقبال كبير على الاستثمار في القطاع المالي داخل مصر، نظرًا لأن هناك العديد من المقومات المصرية الجاذبة للاستثمارات خاصةً في مجال الأوراق المالية، وكان أبرزها تعديل القوانين المُنظمة ومنح تسهيلات كبرى بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية المصرية، وأن الفترة المقبلة تشهد إقبالاً كبيرًا من المؤسسات المالية المالية للاستثمار في مصر».


من جانبه قال المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «السويدي إليكتريك»: «أنهم يشعرون بالفخر بأن شركتهم مصرية، وخاصة اننا نعمل في ٥٠ دولة بين دول العالم، مشيراً إلى أن الشركة الآن تتوسع في مصر وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك إنشاء مصانع جديدة خاصة وأن المصانع حالياً تقوم بتوزيع ٧٠٪ من الانتاج في أوروبا، لأن مصر وفرت مناخ استثماري كامل متكامل في مجال الصناعة على وجه التحديد».


وأوضح السويدي: «أن مناخ الاستثمار في الإمارات أيضا مميز بشكل كبير لكل المستثمرين من جميع بلدان العالم، فعلى سبيل المثال شركة السويدي تقوم بإنشاء محطة بطاقة ١٠٠٠ ميجا وات بمدينة العوير الإماراتية، وأخرى في الشارقة، كما أنهم يقومون بدارسة العديد من المشروعات التي ستظهر خلال الفترة المقبلة».


ودعا السويدي المستثمرين الإماراتيين للاستثمار في مصر بعد توفير المناخ الكامل، «وأيضا أدعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار في الامارات، خاصة وان هناك فرص عديدة»، مشيدا بالعلاقات المصرية الامارتية «التي تعد من أقوى العلاقات بين بلدان العالم».

الامارات مبيعات العقارات البنية التحتية القطاع العقاري الاوراق المالية الاقتصاد

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