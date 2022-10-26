تطبيق Fatwa Pro.. نافذة دار الإفتاء للوصول إلى العالمية بالإنجليزية والفرنسية

كشف الشيخ طارق الجوهري، ممثل الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم وأمريكا الشمالية وباحث في تطبيق "فتوى برو"، عن تفاصيل تدشين التطبيق الإلكتروني الجديد المتخصص في الفتاوى.

وقال الجوهري ، لصدى البلد، إن دار الإفتاء المصرية، في تطور مستمر منذ عهد الدكتور علي جمعة وهناك تطور في منظومة العمل بدار الإفتاء المصرية ففي البداية تم إنشاء موقع إلكتروني لدار الإفتاء، ثم بدأ العمل في استقبال المكالمات للرد على الأسئلة والاستفسارات والفتاوى، والهدف من هذال التطور هو سرعة وصول الفتوى إلى المستفتي وكذلك سهولة التواصل مع الناس للرد عليهم.



وذكر طارق الجوهري، أنه مؤخرا جاءت فكرة إصدار تطبيق إلكتروني يحمل اسم "فتوى برو" ليكون موسوعة إفتائية لدى كل مواطن يحمل الهاتف المحمول ويصبح بإمكانه البحث عن الفتوى والوصول إليها بطريقة سهلة.



وأشار إلى أن تطبيق "فتوى برو" يوفر الفتاوى مترجمة بالإنجليزية والفرنسية ويركز على الأجوبة السريعة بدون الاستفاضة فيها، وتكون الإجابات الكاملة والتفصيلية على الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء لمن أراد التعمق.

ويستهدف تطبيق "فتوى برو" الوصول إلى فئة الشباب والفتيات ويكون سهل في التعامل وتم ضخ فتاوى كثيرة في التطبيق لإمكانية الوصول إليها ، ويجيب التطبيق عن الفتاوى الحقيقية التي يعيشها الناس في الواقع.

وأكد أن الانتشار على محركات البحث الإلكترونية يتم بطرق تقنية تتمحور في كيفية وضع العنوان للفتوى وإضافة الهاشتاجات ، وغيرها من الأمور التي من شأنها تضع المواقع الرسمية في صدارة النتائج البحثية.

ونصح الجوهري، المستفتي أن يتوجه بسؤاله للمؤسسات الرسمية في الإفتاء داخل الدولة وشيوخها المعتبرين ولا يتوجه إلى جوجل أو الانترنت لأخذ الفتوى من جوجل

تطبيق "فتوي برو"

وعلنت دار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال فعاليات مؤتمرها العالمي السابع "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، بدء التشغيل الكامل لتطبيقُ "Fatwa Pro..



وتطبيق "Fatwa Pro"، هو تطبيق إلكتروني متعدد اللغات أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة خاصة في الغرب الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية كمرحلة أولى ليكون بمثابةِ المفتي المعتدلِ والمعين لهم على الحصول على الفتوى الرشيدة المرتبطة بالأصل والمتصلة بالعصر دون إفراط أو تفريط.

وقد جاءَ تطبيق " Fatwa Pro" إيمانًا من الأمانة العامة بأهميةِ تَدْويلِ المعرفةِ الدينيةِ وتذليلِ كافةِ العقباتِ لأجلِ وصولِها إلى طالبِها، واستجابةً للقضايَا التي تشغلُ المسلمينَ هناك، وتلبيةً لرغبَاتهم في الحصولِ على الفتاوى والأحكامِ الشرعيةِ التي تعترضُهم دونَ تشويشٍ أو تطرف أو تمييع لأحكام الدينز

ويهدُفُ "فتوى برو" لأنْ يكونَ المرجعيةَ الفقهيةَ والإفتائيةَ من خلال تقديم عدد من الخدمات الشرعية من بينها: تقديم الفتاوى الرشيدة التي تراعي السياقات والواقع المعيش للجاليات المسلمة حول العالم بأسلوب سهل ومُبسط، والسماح باستقبال تساؤلات المستفتين من كل أنحاء العالم وبأكثر من لغة والرد السريع والعاجل على مختلف التساؤلات، وكذلك إتاحة نخبة من المفتين المتخصصين في مختلف جوانب الفتوى لبحث بيئة الفتوى والاجتهاد في قضايا النوازل للخروج بالآراء الصحيحة التي تراعي الزمان والمكان والأحوال والأعراف، والتي تحفظ على المسلمين هناك دينهم وتحقق لهم أمنهم وتعينهم علي الاندماج بشكل إيجابي وتحصنهم من الوقوع في براثن الفكر المتطرف.

كما يسعى التطبيق إلى التركيز على وضع أقسام ثابتة تتضمن الإرشاد الديني والاجتماعي والنفسي للمسلم بشكل يجعله قادرًا على مواجهة مختلف المشكلات والأزمات، وتدعم دورة عمل التطبيق مجموعة الخبراء والعلماء والمتخصصين والمترجمين، لضمان تقديم أعلى جودة من الخدمات الشرعية.

وتأمل الأمانة العامة في المستقبل القريب أن يكون "Fatwa Pro" الساحةَ الإلكترونية الآمنةَ والمرجعيةَ المنضبطةَ للمعرفة الدينية التي يُهْرَع المسلمونَ إليها فِي الغربِ، ومظَلَّتَهم للنجاةِ منْ موجاتِ التطرفِ والانحرافِ والإلحادِ.

ممثل هيئات الإفتاء في أمريكا الشمالية في حوار لصدي البلد

ممثل هيئات الإفتاء في أمريكا الشمالية في حوار لصدي البلد

ممثل هيئات الإفتاء في أمريكا الشمالية في حوار لصدي البلد

ممثل هيئات الإفتاء في أمريكا الشمالية في حوار لصدي البلد