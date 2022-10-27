أفضل أنواع الصدقة الجارية وأعظهما أجراً

الصدقة الجارية.. هي التي تستمر طويلا وتجلب لصاحبها الثواب العظيم سواء كان حيا أو ميتا ، وأفضل صدقة جارية هي التي يفعلها صاحبها بنية صادقة وخالصة لوجه الله تعالى.. حيث أعدّ الله عظيم الأجر للمتصدقين ووعدهم بأن يخلف عليهم طالما أنفقوا في سبيل الله عز وجل.

الصدقة الجارية

هناك صدقة جارية أعظم من حفر بئر ومن اطعام الطعام ومن كسوة الايتام ومن إخراج المال، هكذا رد الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فيديو منشور له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، خلال برنامج “ اني قريب” مضمون السؤال:" ما هى أفضل صدقة جارية ؟".



وأوضح أبو بكر :" أن أعظم صدقة جارية تنفقها وأعظم كسوة وأعظم مال تخرجه هو على ابنائك".

واستشهد بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليعن ولده على بره)، فبدلاً من أن توبخه او تحرجه امام الضيوف فكن له صديقًا، نادي عليه باسمه المحبب اليه، احتضنه.