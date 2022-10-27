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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 11% في 2023

صدى البلد

قال البنك الدولي، إنه يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 11% في 2023 بعد القفزة التي بلغت نسبتها 60% هذا العام في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، رغم أن بطء النمو العالمي وقيود كوفيد في الصين يمكن أن يتسببا في انخفاض أكبر.

وقدر البنك في أحدث توقعاته لأسواق السلع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 92 دولاراً للبرميل في 2023 ليهبط إلى 80 دولاراً للبرميل في 2024 لكنه سيكون أعلى بكثير من متوسط السعر في 5 سنوات وهو 60 دولاراً.

وأضاف أن صادرات النفط الروسية يمكن أن تنخفض مليوني برميل يومياً بسبب حظر الاتحاد الأوروبي لمنتجات النفط والغاز الروسية.

وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في الـ5 من ديسمبر كانون الأول مصحوباً بقيود على خدمات التأمين والشحن.

وقال البنك الدولي إن ارتفاع الدولار والقيمة المتراجعة لعملات معظم الاقتصادات النامية تسببا في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود مما قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر بالفعل على 200 مليون شخص حول العالم.

البنك الدولي الاقتصاد النفط الاتحاد الأوروبي سعر خام برنت النفط والغاز

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