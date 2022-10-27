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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: صادرات قياسية للنفط وزيادة المخزونات مجددا

صدى البلد

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي، حتى مع وصول الصادرات إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر لتصل إلى 439.9 مليون برميل، وهو ما يقترب من 3 أمثال توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة المخزونات مليون برميل فقط.              
وارتفعت صادرات الخام الأميركية إلى مستوى قياسي على أساس أسبوعي بلغ 5.1 مليون برميل يومياً، لينخفض صافي واردات الخام الأميركية إلى ما يزيد قليلاً على مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
              
وزادت الولايات المتحدة صادراتها بشكل حاد في الأعوام الماضية منذ أن أنهت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما حظراً استمر 40 عاماً في 2015.
              
وقالت الإدارة إن عمليات مصافي النفط الخام تراجعت بواقع 114 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انخفاض معدلات استخدام المصافي 0.6 نقطة مئوية إلى 88.9%.
              
وبلغ تشغيل مصافي الساحل الشرقي 102.5% من طاقتها المعلنة بسبب انخفاض المخزونات في المنطقة قبل أشهر الشتاء.
              
وقالت فاليرو، ثاني أكبر شركة لتكرير النفط الخام في الولايات المتحدة، إنها تعتزم تشغيل مصافيها السبع في ساحل الخليج الأميركي بنحو 95% من طاقتها خلال الربع الرابع بسبب نقص المعروض.
              
وتراجع الطلب بشكل هامشي هذا الأسبوع بشكل عام، لكن الطلب على البنزين ووقود الطائرات ونواتج التقطير ارتفع، وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، قدمت مصافي التكرير الأميركية 20.4 مليون برميل في اليوم، بانخفاض 2% عن الفترة نفسها العام الماضي.
              
وتراجعت مخزونات البنزين الأميركية 1.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 207.9 مليون برميل، فيما زادت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 170 ألف برميل.

وقود الطائرات مخزونات الخام الولايات المتحدة صادرات استطلاع البنزين إدارة معلومات الطاقة الأميركية

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