شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء يحقق المراكز الأولى في الملاكمة وتنس الطاولة

على مستوى الجمهورية..

‏‎تواصل اللجنة المكلفة من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، المتابعة الميدانية داخل الهيئات الشبابية والرياضية بشمال سيناء، حيث تابعت اليوم العروض الكشفية والرياضية والفنية المقدمة بمركز شباب مدينة العريش، كونه أكبر مركز شباب بمحافظة شمال سيناء لما يضمه من ملاعب وصالات متعددة للانشطة، وكذلك تفقدت اللجنة سير نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالمحافظة و مشاركة الشباب في هذا النموذج.

‏‎كما ستواصل اللجنة تفقد مختلف مراكز الشباب بالمحافظة للوقوف علي مدي استفادة شباب وفتيات شمال سيناء من برامج وزارة الشباب والرياضة، وللتأكيد على تعظيم دور هذه الهيئات حتى تحقق مستهدفاتها.

‏‎وقدمت مراكز شباب محافظة شمال سيناء، حزمة متنوعه وجديدة من البرامج والفعاليات المتنوعة الرياضية، حيث حصد مركز شباب 6أكتوبر، عددًا من الجوائز، على مستوى الجمهورية ومنها مركز أول مرشدات، ومركز ثانى زهرات، ومركز ثالث أشبال، بمسابقة التميز الكشفي التي أقيمت بالمدينة الشبابية بأبي قير مايو الماضي، وبطولة الجمهورية بالاسماعلية أكتوبر الجاري، كما حصل المركز على أحسن جوال، وأحسن مسامر، وأحسن قائد عشيرة لفرق الجوالة ضمن تقييم إتحاد مراكز شباب مصر على مستوى الجمهورية.

‏‎جاء ذلك خلال جولة اليوم والتي ضمت كلاً من اللواء أسامة أحمد العفش رئيس مركز ومدينة العريش، إيهاب حسن مستشار وزير الشباب والرياضة، كليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة، الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس وحدة المسنقين الإعلاميين ومسؤولي الربط الإلكتروني والتحول الرقمي.

‏‎ كما حصد أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بلعبة الملاكمة، على 2ميدالية ذهبية، و2فضية، وميدالية برونزية، باللقاء التجميعي التقيمي للمشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبي والمقامة بالمدينة الشابية بابو قير، والمركز الثانى واعدين، على مستوى الجمهورية ببطولة الملاكمة لمدن القناه وشمال سيناء والمقامة بمدينة الإسماعيلية.

‏‎وحقق فريق تنس الطاولة ناشئين، المركز الثانى بنات، والمركز الثالث بنين باللقاء التجميعي والمقام بالمدينة الشبابية بأبو قير في الإسكندرية.

‏‎ويعتبر المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية، وأحد أهم الأهداف الإستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وإعدادهم، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية.

‏‎يذكر أن ، محافظة شمال سيناء ستشهد خلال الفترة القادمة طفرة كبيرة في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وتكثيف المشروعات والأنشطة التي تقدمها للنشء والشباب بالمحافظة، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، على تطوير مراكز الشباب في جميع المحافظات وتحويلها لمركز خدمة مجتمعية.