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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يوضح سبب تأجيل الاحتفال بعيد ميلاد سيد عبد الحفيظ

صدى البلد

حرص فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق  على توضيح سبب تأجيل الاحتفال بعيد ميلاد سيد عبد الحفيظ.

و كتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك  : لاعبي الاهلي اجلو الاحتفال بعيد ميلاد سيد عبد الحفيظ لحين انتهاء الكلاسيكو.

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ويلتقي الأهلي مع الزمالك، مساء اليوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، في صراع بين القطبين على لقب السوبر المصري.

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى في السابعة مساء الجمعة باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.


يتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.

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