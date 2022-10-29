عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لسرقتهما السيارات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقى ضباط أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بسرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة، مقيم بمحافظة قنا قرر بأنه عقب قيامه بركن السيارة "ملك نجله" بجوار إحدى المولات التجارية بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الخاص بالسيارة وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة والسيارة المستخدمة فى الواقعة وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" بالإشتراك مع (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة وأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة المتهم الثانى ، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بإستئجار السيارة المضبوطة بحوزته لإستخدامها فى إرتكاب وقائع مماثلة وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى من متحصلات الواقعة على متطلباته الشخصية تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس شخصين حبس سرقة السيارات سرقة النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

محمد شبانة: "يا نهار أحمر لو كان الأهلي رجع.. خدلك 7 سنين"

كريم فؤاد يسجل هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك بـ السوبر المصري

موضوعات متعلقة

أشرف نبيل : حكم إعدام قاتل طالبة المنصورة موقوف بقوة القانون| ما القصة

تخليدا لذكرى فريد الديب| أشرف نبيل : أترافع بنفسي عن قاتل طالبة المنصورة

رماني بعد 27 سنة .. فايزة : جوزي طردني ومرتبه 40 ألف جنيه

نجلاء بمحكمة الأسرة: جوزي بيديني علقة الصبح وبالليل وجسمي كله متقطع

بعد وفاة فريد الديب.. أشرف نبيل يكشف تفاصيل جديدة عن حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

التلميذ ينعى أستاذه.. أشرف نبيل: فريد الديب سيظل علما من أعلام المحاماة

شتيمة وضرب وضرة.. سميرة في دعوى طلاق: زوجي خان الأمانة

دعوى نشوز.. الزوجة: "مجليش إنذار طاعة".. والمحكمة تقر الدعوى ووقف نفقتها

ترشيحاتنا

فرصة لمن قل عمله وعلمه.. علي جمعة: 4 أمور ترفعك لأعلى الدرجات

علاء مرسي: لا أخجل أن تشاهد أسرتي الليلة واللي فيها رغم جرأة موضوعه

مكاسب هائلة في بورصة أمريكا .. ما السبب؟

الذهب يتخطى أعلى مستوى في تاريخه بعد ارتفاع الدولار| وهذا سعر عيار21 الآن

هل إذا سجد العبد للشكر فتح الله الحجاب بينه وبين الملائكة؟

للفطار والعشاء .. طريقة عمل معجنات طرية ولذيذة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفلت بأول سنة طلعت لبنتها.. بلوجر شهيرة تثير غضب رواد السوشيال الميديا

5 صور صادمة تكشف الفرق بين الفوتوشوب وحقيقة هيفاء وهبي

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر.. استخدم وقتك بحكمة

صافي ناز كاظم تهاجم بهاء طاهر.. ومثقفون: رأيك مظهرش غير لما مات

فيديو

بعد قرار نقيب الموسيقيين.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

احتضنت هيفاء وهبي وغنت لـ شيرين.. مشاهد من حفل إليسا بالسعودية

وفاء سالم: عملية تجميل خظأ شوهتني والصديد كاد يصل للمخ والشبكية

بعد قصة حب.. كواليس عقد قران شيري عادل وطارق صبرى فى حفل بسيط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ