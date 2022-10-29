حبس شخصين لسرقتهما السيارات بالقاهرة

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقى ضباط أمن القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بسرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة، مقيم بمحافظة قنا قرر بأنه عقب قيامه بركن السيارة "ملك نجله" بجوار إحدى المولات التجارية بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الخاص بالسيارة وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة والسيارة المستخدمة فى الواقعة وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" بالإشتراك مع (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة وأن باقى المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة المتهم الثانى ، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه.

وبمواجهته أقر بإستئجار السيارة المضبوطة بحوزته لإستخدامها فى إرتكاب وقائع مماثلة وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى من متحصلات الواقعة على متطلباته الشخصية تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.