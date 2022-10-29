فارس عوض: سعيد بإشادة جماهير الكرة المصرية بأدائي في مباراة السوبر المصري

قال المعلق الرياضي، فارس عوض: "قدمنا ولو بشئ بسيط جدا يليق بالفريقين الأهلي والزمالك فى مباراة اليوم بكأس السوبر وقيمة جماهيرهم الكبيرة جدا".



وأضاف "عوض" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "سعيد أني كنت موجود ضمن تلك المناسبة التي تحتضنها الإمارات وأن تعطينا الفرصة لنعبر عما بمشاعرنا تجاه الأشقاء والأحبة فى مصر".



وتابع: "كنا فرحين بتواجد جماهير الكرة المصرية وأتمني أن يستمر وأن يظل مستمر بين البلدين، ومبروك لجماهير الأهلي هذا الفوز، وحظ أوفر للزمالك الذى فقد المباراة فى تفاصيل وتقنيات صغيرة، وسعيد بإشادة جماهير الكرة المصرية بأدائي".

