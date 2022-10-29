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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميشيل يانكون: الشناوي حارس محترف.. وشكرا للإمارات على التنظيم

صدى البلد

وجه ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة للجماهير‏ بعد الفوز الذي حققه الفريق اليوم على الزمالك والتتويج بالسوبر المصري والذي ‏يعد في غاية الأهمية في بداية الموسم.‏

وأكد يانكون أن محمد الشناوي حارس محترف ودائما  ما يقدم الأفضل خلال التدريبات ‏والمباريات وأن عقليته هي كلمة السر في الوصول إلى هذا المستوى سواء مع الفريق أو مع المنتخب على المستوى الدولي.‏

وأشاد مدرب حراس الأهلي بتنظيم السوبر المصري من جانب الإمارات والخروج ‏بالصورة التي خرجت بها المباراة.‏

كما أكد ميشيل أن جماهير الأهلي دائما ما تكون كلمة السر في التتويج بالألقاب من خلال ‏مساندتها ودعمها للفريق.‏
 

ميشيل يانكون بالنادي الأهلي السوبر المصري محمد الشناوي التدريبات ‏والمباريات

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