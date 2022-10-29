كيف تنعكس الملابس الأنيقة على سعادتك.. تفاصيل حلقة برنامج الستات لمفيدة شيحة

خصصت الاعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، حلقة برنامجها، مساء اليوم السبت، عن العلاقات الاجتماعية، حيث حملت عنوان "كيف تنعكس الملابس الأنيقة على سعادتك؟".

وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة،: "قد يكون أهم قرار تاخده صباحا، هو: ألبس إيه؟، لكن هل فكرت لماذا تقرر أن ترتدي ما ترتديه؟!، وفي كتابها: انتبه إلى ما ترتديه وكتاب سيكولوجية الموضة، تقول البروفيسور كارين باين، أستاذة علم نفس الموضة بجامعة كلية الفنون في لندن: إن تعديل بسيط على ما ترتديه؛ يمكن أن يغير حياتك حرفيا.

وأضافت مفيدة شيحة، أن الملابس لديها القدرة على تحسين صحة قدراتنا العقلية، ومش بس بتحسن ثقتنا بنفسنا..!، ولكن الزِّي المناسب؛ بيخليك تفكر أفضل، أو تحصل على الوظيفة المناسبة، مثل ارتباط ملابس العمل بالقوة والتركيز؛ لذلك تنصح بارتداء ملابس العمل، حتى لو كنت ستعمل على طاولة مطبخك.

وتابعت مفيدة شيحة، أن ارتباط بعض الملابس بذكريات جميلة في الماضي، فبمجرد ارتدائها؛ يعيد لك الشعور بالحنين إلى لحظات سعيدة.