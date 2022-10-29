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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فراج يستعد لبطن الحوت في رمضان

محمد فراج
محمد فراج

أكد الفنان محمد فراج أنه يستعد لبطولة مسلسل جديد بعنوان بطن الحوت في رمضان المقبل.

أضاف محمد فراج في تصريح خاص لموقع صدي البلد الإخباري، أنه انتهي مؤخرا من تصوير مسلسل الغرفة ٢٠٧ لكي يتفرغ لبطن الحوت تماما حيث انه يحتاج مجهود كبير لخروج العمل بالشكل المطلوب.

وتابع محمد فراج أنه يجسد في مسلسل الغرفة ٢٠٧ شخصية جمال الصواف وهي شخصية عامل فى أحد الفنادق بمطروح ويحدث العديد من المواقف المرعبة في جو من الإثارة والتشويق. 

مواعيد عرض مسلسل الغرفة 207 

كشفت منصة شاهد vip عن موعد طرح أولى حلقات مسلسل الغرفة 207 ، والذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي مرعب. 

ومن المقرر عرض أولى حلقات العمل يوم 31 أكتوبر الجاري ، على أن يتم طرح الحلقات المتبقية بشكل أسبوعي.

مسلسل الغرفة 207 ينتمى إلى دراما الرعب، ويجرى حالياً تصوير عدد من المشاهد التى تعتمد على عنصر الرعب داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تمت الاستعانة بتقنيات حديثة لتخرج إلى المشاهد بصورة  تضاهى الأعمال العالمية.

 

أبطال مسلسل الغرفة 207 

مسلسل “الغرفة 207” من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ويوسف عثمان وكامل الباشا وسلوى عثمان ومراد مكرم وجيهان خليل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف. 

مسلسل الغرفة 207 عن قصة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتأليف تامر إبراهيم ومن إخراج محمد بكير الذى حل بدلاً من المخرج تامر العشرى الذى كان قد بدأ تصوير المشاهد الأولى.

مسلسل “الغرفة 207” يتكون من ١٠ حلقات، وتدور قصته فى إطار رعب وغموض، ويتم عرض المسلسل عبر منصة شاهد VIP.

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