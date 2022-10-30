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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضري يهنئ زوجته بـ عيد ميلادها .. فيديو

صدى البلد

احتفل عصام الحضري حارس مرمي المنتخب السابق ومدرب حراس مرمي المنتخب الأوليمبي حاليا، بـ عيد ميلاد زوجته ونشر فيديو يحتوى على صور لهما وذلك عبر حسابة بموقع إنستجرام . 

وعلق عصام الحضرى  “كل سنة وانتي حبيبتي و دنيتي و شريكة عمري وكل حاجة حلوة في حياتي عيد ميلاد سعيد والعمر كله يا رب وانتي منورة حياتنا زوجة و ام و صديقة و حبيبة كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي ”.

و يذكر أن أشاد الحساب الرسمي لـ الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” بـ عصام الحضري حارس مرمي المنتخب السابق ومدرب حراس مرمي المنتخب الأوليمبي حاليا .

ونشر الحساب الرسمي لـ الكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لـ الحضري وعلق : “ الأكبر سنًا فى تاريخ مشاركات كأس الأمم الأفريقية، قاد منتخب بلاده إلى نهائي، عصام الحضرى قدم أداءً أسطوريًا برفقة الفراعنة فى مباراة نصف النهائي أمام بوركينا فاسو ”.

وكان "الحضري" قد حقق العديد من الألقاب والأرقام المميزة خلال مشواره مع الأهلي، حيث خاض مع المارد الأحمر 309 مباريات (195 بالدورى الممتاز - 18 بكأس مصر - 4 بالسوبر المصرى - 81 مباراة ببطولات أفريقيا - 3 مباريات بكأس العالم - 8 مباريات بالبطولات العربية)، ورغم كونه حارس مرمى لكنه سجل هدفًا فى مرمى كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا فى لقاء السوبر الأفريقى عام 2002.

مصر عصام الحضري الدوري الممتاز كأس الأمم الافريقية الاتحاد الافريقي

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