عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدل الذهاب للكوافير نظفي وجهك بالمنزل فى غضون 10 دقائق لتوهج يشبه القمر

بدل الذهاب للكوافير
بدل الذهاب للكوافير نظفي وجهك بالمنزل فى غضون 10 دقائق لتوهج

هل تودين الحصول على بشرة متوهجة وأكثر إشراقا، فقط سوف تحتاجين من الوقت عشر دقائق كل ما عليك سوى تنظيف البشرة بالمكونات المتوفرة في منزلك وإزالة طبقة الجلد الميت على الوجه ، بحيث يمكن رؤية الجمال الحقيقي للبشرة.
 

txt

بـ 5 جنيه .. حيل بسيطة لتنظيف البوتاجاز

txt

نشرة المرأة.. طريقة عمل النجركسو والإندومي.. حيل تنظيف الأواني والملابس.. 5 طرق للوقاية من سرطان الثدي

كشف موقع هيلثي عن وصفة طبيعية للحصول على بشرة أكثر إشراقا وخالية من الشوائب :

 

خذ منشفة ناعمة أو منديل.
خذ بعض الماء من الوعاء في وعاء صغير.
يجب أن تكون درجة حرارة الماء أدفأ قليلاً من الفاترة.
انقعي منشفة في هذا الماء وضعيها على الوجه حتى يصبح الوجه نظيفًا.
الآن نقع المنشفة مرة أخرى في الماء الساخن. قومي بتدليك الوجه بقطعة قماش دافئة.
تخلط في اللبن الرائب.
دلكي الوجه بهذه الخثارة.
إذا كان اللبن الرائب لا يناسبك ، فيمكنك تناول الحليب الخام بدلاً من اللبن الرائب.
تدليك الوجه بكلتا يديه بعد التدليك لمدة دقيقة ، اترك العبوة تجف واغسل الوجه بالماء الفاتر.

اللمسة الأخيرة

تحصل بشرتك على أقصى قدر من التغذية في وقت أقل الآن بشرتك جاهزة للماكياج.
رطبي البشرة مرة واحدة قبل استخدام أي مكياج مهما كان المرطب الذي تستخدمه ، ضعه برفق على الجلد،إذا كنت قد اتبعت روتين العناية بالبشرة هذا خلال اليوم نفسه وكنت تستعد للخروج إلى مكان ما ، فعليك بالتأكيد وضع كريم واقي من الشمس. 

البشرة تنظيف بشرة متوهجة غسل الوجه تدليك الوجه تنظيف البشرة قطعة قماش الجلد الميت ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

علاقة غير شرعية بسائق.. تحريات المباحث تكشف فضائح زوجة صيدلي حلوان

مراقب مباراة الأهلي والزمالك يدين الثنائي شيكابالا وحسين الشحات

رغم الخسارة .. محمد صلاح يقترب من عرش ليفربول

موضوعات متعلقة

تنظيف الممبار بأكثر من طريقة لشيفات متعددين.. اختاري الأسهل

تنظيف الكرشة بأكثر من طريقة مختلفة

بطريقة مجربة.. تنظيف الكرشة بأقل مجهود

حيل لطرد الأبراص والحشرات الزاحفة من منزلكِ في الصيف

ترشيحاتنا

مكتب في الرئاسة لتلقي الشكاوي.. السيسي يفتح ذراعيه لحل أزمات المستثمرين

أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد آخر زيادة

موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية والقنوات الناقلة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

حقيقة حل مجلس إدارة اتحاد تونس وخروج المنتخب من كأس العالم

مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانوني تعويضات المقاولات وتنظيم الاتصالات..اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الحمل .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: كلمات قد تزعجك

برج الثور .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: يوم محفوف بالمخاطر

أدباء مصر يردون غيبة بهاء طاهر بعد هجوم صافيناز كاظم: قيمة أدبية رفيعة

بفستان ملفت.. أول صور من حفل خطوبة مروة الأزلي

فيديو

عمرها 55 مليون عام.. تعرف على المحمية الطبيعية بالدبابية

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ